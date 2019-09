Terremoto Centro Italia | appello di Primo Di Nicola M5s a Conte | “Chiuda le scuole a

Terremoto : scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 12:18. L’epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l’ipoCentro a soli 9.3 Km di profondità. Sono diversi i microsismi che si stanno verificando nella zona, interessata 3 anni fa da due violente scosse. L'articolo Terremoto: scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] sembra essere il ...

Terremoto Centro Italia : “Urgente un responsabile per la ricostruzione” : “La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo. Ho avuto conferma ieri sera direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà. Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco”: così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco ...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il Terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte a colloquio con i sindaci del cratere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova in Centro Italia, ad Accumoli, presso una struttura polifunzionale nell’area delle soluzioni abitative d’emergenza che ospitano i residenti di uno dei Comuni più colpiti dal Terremoto del 24 agosto 2016, per incontrare i sindaci delle zone colpite. Alla riunione partecipano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini, commissario straordinario per la ...

Terremoto Centro Italia - INGV : “Serie di lievi scosse a Norcia” : Una serie di lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Perugia, dai sismografi dell’INGV, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i sisma hanno riguardato, come da giorni ormai, il territorio di Norcia: la più intensa ha avuto magnitudo 2.2 e si è verificata a 4 Km ad est di Norcia, alle 10:05, ora Italiana, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 42,8, 13,14, ad una ...

Terremoto del centro Italia - bloccati 30 milioni di fondi degli sms solidali : Nelle Marche solo otto interventi su un totale previsto di 107. La Corte dei Conti apre un fascicolo per "mancata adozione del piano di ricostruzione"

Terremoto Centro Italia : la Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione : La Corte dei Conti, nell’ambito del parere necessario per la registrazione definitiva dei provvedimenti, ha richiesto chiarimenti e approfondimenti alla struttura commissariale per la ricostruzione post sisma su alcuni aspetti di quattro delle ultime ordinanze emesse. A informare l’Ufficio speciale della ricostruzione Marche delle osservazioni mosse dalla magistratura contabile romana sulle ordinanze, è stato il commissario Piero ...

Nuova forte scossa di Terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Terremoto Centro Italia : “Le ultime scosse sono un assestamento del 2016 - ma l’Appennino tace da troppo tempo” : “Come al solito quando si parla di terremoti non si può mai dire niente di certo, ma qualche considerazione credo sia possibile farla – così il geologo Antonio Moretti, che sulla propria pagina Facebook fa il punto della situazione in merito al Terremoto che ha colpito il Centro Italia due giorno fa -. Quella che vi presento è la mappa (dal sito INGV) dove ho selezionato i fuochi dei terremoti degli ultimi tre mesi. Per chiarezza ho ...

Il Terremoto in Centro Italia fa ancora paura - gli edifici antisismici sono inadeguati e la mappa che aveva previsto tutto non viene considerata : Ci sono ancora le macerie del 2016 che devono essere smaltite. Ci sono ancora persone sfollate ed edifici pericolanti. Ci sono ancora scuole chiuse e interi paesi svuotati. A tre anni dal terremoto in Centro Italia il sisma torna a far paura, con le oltre centomila scosse che sono state registrate negli ultimi tre anni, con gli eventi dei giorni scorsi e con gli esperti che da anni sostengono che la sequenza del 2016 non è ancora terminata. ...

Terremoto Centro Italia - Accumoli ha una nuova scuola ma non gli alunni : “Consegnata in ritardo - i bambini sono stati iscritti altrove” : La scuola c’è ma mancano gli alunni. È quello che accade ad Accumoli, 616 abitanti in provincia di Rieti. La procedura d’urgenza dopo il Terremoto e la consegna dell’impianto prevista per il 2017 non sono state rispettate e così le famiglie hanno deciso di iscrivere i figli altrove, lasciando di fatto la scuola chiusa. Ancora non è stata inaugurata, ma è già certo che i 22 bambini di Accumoli non ci sono più. E quindi sarà impossibile tra ...

Terremoto Norcia - paura in Centro Italia : “Fino alle 16 registrate 90 repliche” : paura in Centro Italia che ricomincia a tremare a tre anni dalla scossa di magnitudo 6.0 che devastò diversi comuni: fino alle 16 di oggi localizzate circa 90 scosse dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv nella stessa area di Norcia: fino alle 16 di oggi localizzate circa 90 scosse dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv nella stessa area di Norcia dove si è verificato il sisma di magnitudo 4.1 alle 2.02 della notte passata. “La ...