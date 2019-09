Tenta di seminare militari a bordo della sua Apecar | alcol 5 volte oltre il limite

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Francesca Bernasconi Adel mezzo a tre ruote un pensionato di 66 anni. Una volta sceso dal veicolo non riusciva a stare in piedi I carabinieri si erano insospettiti, notando che procedeva a zig zag. Per questo gli hanno intimato di fermarsi, ma il conducende asuaha accelerato,ndo la fuga. È successo a Castel d'Aiano, vicino a Bologna, dove un pensionato di 66 anni è stato fermato dai carabinieri. Il mezzo a tre ruote procedeva a zig zag sulla carreggiata e per questo iRadiomobile di Vergato hanno deciso di farlo fermare, per un controllo. Ma, visti i carabinieri, l'uomo ha premuto sull'acceleratore,ndo di seminarli. Idell'Arma, lanciatisi all'inseguimento del pensionato, lo hanno fermato dopo poco più di un chilometro e l'uomo è stato costretto a fermarsi. Quando è sceso dal veicolo, però, non sarebbe riuscito ...

Sua_Artezza : Il mio eroe del giorno. - pirata_21 : #Bologna, Ubriaco tenta di seminare i carabinieri con una Ape car. È la versione italiana di 007 che stanno girando a #Matera. - brongosalvatore : RT @IlSedutomulo: Una fuga durata poco più di un chilometro, quella tentata da un 66enne a bordo della sua #Apecar a #Bologna. L’uomo è st… -