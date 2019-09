Temptation Island Vip | Serena e Alessandro senza microfoni | interviene la produzione

Anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata : Andrea si apparta con Zoe in stanza : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni giunto alla sua seconda edizione di messa in onda nella versione "celebrities". La seconda puntata verrà trasmessa questo lunedì 16 settembre su Canale 5 e si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena: dopo la squalifica di Ciro Petrone, che ha infranto le regole del programma raggiungendo l'ala del villaggio dedicata alle ...

Temptation Island vip - la Pettinelli piange per il fidanzato : "Un co..." - : Serena Granato La speaker radiofonica di Rds si lascia andare ad un pianto liberatorio, dopo aver assistito ad alcune immagini che vedono il fidanzato vicino ad una giovane tentatrice Lo scorso lunedì ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation island vip, che ha presentato al grande pubblico le coppie formate dai "very important people", che animeranno la nuova stagione del format prodotto da Maria De Filippi. Tra i nuovi ...

Simona Ventura risponde a Paola Ferrari : “Glielo faccio vedere io domenica prossima come si fa a passare da Temptation Island al calcio” : “Che c’entra la conduzione di Temptation Island Vip con quella di un programma sportivo?”. La veterana Paola Ferrari attacca un’altra veterana, e collega, passata di nuovo in Rai, Simona Ventura. La “Simo” tornerà domenica 15 settembre alle 12 con La domenica Ventura. E lo farà occupandosi a modo suo di calcio. Un’inversione ad U rispetto all’ultima conduzione del “reality” di Canale5 con le coppie di celebrities nostrane che scoppiano. Non che ...

Temptation Island Vip - colpo di scena : “La nuova coppia voluta da Maria De Filippi” : colpo di scena a Temptation Island Vip: sull’isola delle tentazioni starebbe per sbarcare una nuova coppia voluta fortemente da Maria De Filippi. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che fa anche nomi e cognomi e rivela dettagli sulla scelta della produzione che va così a riempire il vuoto lasciato dalla coppia composta da Ciro Petrone e dalla fidanzata Federica Caputo. Nella prima puntata del reality dei sentimenti quest’anno affidato ...

Alessia Marcuzzi dice addio a Temptation Island Vip? Pronta per Le Iene : Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi lascia? Pronta per le nuove puntate de Le Iene Show Simona Ventura ha lasciato Temptation Island Vip dopo aver accettato la proposta di tornare in Rai per rilanciare la sua brillante carriera al timone di The Voice of Italy, Il Collegio, La Domenica Ventura e un altro programma musicale previsto per il 2020. Nonostante il grande successo riscontrato nella prima edizione, Temptation Island Vip è stato ...

Temptation Island Vip - arriva una nuova coppia : Appena partita la trasmissione, già si registra un’importante novità per Temptation Island Vip. Sull’isola delle tentazioni infatti starebbe per sbarcare una nuova coppia, quella formata dall’attore Alex Belli e dalla modella sudamericana Delia Duran. L’anticipazione arriva dal settimanale Oggi, che rivela anche altri dettagli sulla scelta della produzione. Alex Belli e Delia Duran andranno a riempire il vuoto lasciato ancor prima del primo falò ...

Temptation Island - lettera choc contro un concorrente : “Traditore!” : Temptation Island: spunta una lettera choc di Aurora Ciorbi a Francesco Chiofalo Qualche settimana fa è venuto alla luce l’intricato triangolo che ha visto protagonisti su Instagram Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi. Lenticchio di Temptation Island ha tradito la sua fidanzata con l’amante Aurora che ha già vuotato il sacco sulla loro storia clandestina. La ragazza gli ha voluto scrivere una lettera tramite il ...

Jessica di Temptation Island confessa di continuare a pensare ad Andrea : Sembrava che tra Andrea e Jessica fosse finita per sempre: il falò di confronto di Temptation Island pareva aver segnato l'addio definitivo tra i due giovani ma nuovi scenari si sono aperti durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi sono stati ospiti della registrazione del dating show che ha avuto luogo ieri, venerdì 13 settembre: Jessica senza troppi giri di parole ha lasciato intendere di volerci riprovare ...

Temptation Island Vip 2019/ Simone e Damiano 'Er Faina' i più "tormentati" perché... : Temptation Island Vip 2019, Simone e Damiano i più "tormentati" di queste prime battute dello show: ecco le ultime anticipazioni.

Temptation Island - Jessica vuole tornare con Andrea : lui parla di Ida Platano : Temptation Island, Jessica e Andrea torneranno insieme? Lei spiazza tutti a Uomini e Donne Jessica e Andrea torneranno insieme dopo Temptation Island? Loro più delle altre sembravano la coppia destinata a vedere finire la relazione, soprattutto lei sembrava convinta di essere stanca. E invece oggi è stata proprio Jessica Battistello a spiazzare tutti! Jessica e […] L'articolo Temptation Island, Jessica vuole tornare con Andrea: lui parla ...

Ascolti Temptation Island Vip in calo : De Filippi chiama Alex Belli : Temptation Island Vip, Maria De Filippi ha deciso: Alex Belli e Delia Duran nel cast Nuovo sbarco a Temptation Island Vip. Dopo la prima puntata che ha visto l’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, dal momento che l’uomo ha infranto il regolamento facendo irruzione nel villaggio delle fidanzate, Alex Belli e Delia Duran saranno la nuova coppia del docu-reality. È questa la decisione presa da Maria De Filippi che li ha ...

News Temptation Island Vip - Elga Enardu avverte : “Querelo tutti” : Elga Enardu difende Serena dopo le critiche a Temptation Island Vip Temptation Island Vip, come ogni edizione che si rispetti, ha scatenato non poche polemiche. Questa volta, nell’occhio del ciclone, ci è finita Serena Enardu. Al pubblico non è piaciuto l’atteggiamento assunto dalla ragazza nei confronti del tentatore Alessandro Catania, giudicato troppo “spinto”. La fidanzata di Pago è stata ricoperta di insulti sul ...

Temptation Island anticipazioni - appartati a telecamere spente : ecco chi : anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata: una coppia rischia grosso dopo la scelta di lui di andare nella casa delle single Anche a Temptation Island Vip alcune coppie rischiano di scoppiare. E non bisogna aspettare nemmeno chissà quanto tempo! Nathalie e Andrea hanno deciso di prendere parte al reality show per mettere alla prova la […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, appartati a telecamere spente: ecco chi proviene ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu dalla parte di Serena : 'Querelo tutti per difenderla' : Dopo aver letto la pioggia di insulti che ha ricevuto Serena Enardu al termine della prima puntata di Temptation Island Vip, sua sorella Elga ha deciso di scendere in campo per difenderla in modo concreto. Come racconta la stessa ragazza a "L'Unione Sarda", chiunque offenderà la concorrente del reality da qui alle prossime settimane, sarà querelato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto parole dure anche per Giovanni Conversano che, solo ...