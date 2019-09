Temptation Island | lettera choc contro un concorrente | “Traditore!”

Jessica di Temptation Island confessa di continuare a pensare ad Andrea : Sembrava che tra Andrea e Jessica fosse finita per sempre: il falò di confronto di Temptation Island pareva aver segnato l'addio definitivo tra i due giovani ma nuovi scenari si sono aperti durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi sono stati ospiti della registrazione del dating show che ha avuto luogo ieri, venerdì 13 settembre: Jessica senza troppi giri di parole ha lasciato intendere di volerci riprovare ...

Temptation Island - Jessica vuole tornare con Andrea : lui parla di Ida Platano : Temptation Island, Jessica e Andrea torneranno insieme? Lei spiazza tutti a Uomini e Donne Jessica e Andrea torneranno insieme dopo Temptation Island? Loro più delle altre sembravano la coppia destinata a vedere finire la relazione, soprattutto lei sembrava convinta di essere stanca. E invece oggi è stata proprio Jessica Battistello a spiazzare tutti! Jessica e […] L'articolo Temptation Island, Jessica vuole tornare con Andrea: lui parla ...

News Temptation Island Vip - Elga Enardu avverte : “Querelo tutti” : Elga Enardu difende Serena dopo le critiche a Temptation Island Vip Temptation Island Vip, come ogni edizione che si rispetti, ha scatenato non poche polemiche. Questa volta, nell’occhio del ciclone, ci è finita Serena Enardu. Al pubblico non è piaciuto l’atteggiamento assunto dalla ragazza nei confronti del tentatore Alessandro Catania, giudicato troppo “spinto”. La fidanzata di Pago è stata ricoperta di insulti sul ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu dalla parte di Serena : 'Querelo tutti per difenderla' : Dopo aver letto la pioggia di insulti che ha ricevuto Serena Enardu al termine della prima puntata di Temptation Island Vip, sua sorella Elga ha deciso di scendere in campo per difenderla in modo concreto. Come racconta la stessa ragazza a "L'Unione Sarda", chiunque offenderà la concorrente del reality da qui alle prossime settimane, sarà querelato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto parole dure anche per Giovanni Conversano che, solo ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo : Andrea ha baciato Zoe? : Nathalie Caldonazzo: Andrea si apparta con Zoe a Temptation Island Vip Nuove anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip arrivano direttamente dai profili social ufficiale della trasmissione. Tra le coppie più in vista del docu-reality è quella composta da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip nonostante una situazione sentimentale abbastanza travagliata e le incertezze ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli disperata per il fidanzato : 'Gliene piace un'altra' : Anticipazioni succulente su ciò che vedremo durante la seconda puntata di Temptation Island Vip arrivano dalla pagina Instagram ufficiale del reality: la protagonista del video postato è Anna Pettinelli. La speaker radiofonica appare disperata ed in lacrime per via di alcuni atteggiamenti avuti dal suo fidanzato Stefano con una tentatrice: Anna è certa che al fidanzato piaccia un'altra donna. Le compagne d'avventura della Pettinelli, però, ...

