Tartaruga marina salvata dai medici Aveva una lancia conficcata nel corpo

(Di sabato 14 settembre 2019) Andrea Pegoraro L'esemplare in via d'estinzione era stato trovato il 7 settembre in Florida. L'attrezzo era lungo poco meno di un metrouna lunganelma isono riusciti a toglierla grazie a un intervento chirurgico. Così unaverde è statadal Turtle Hospital di Marathon in Florida. Come riportato dalla Stampa, la testuggine era stata scoperta il 7 settembre con unain acciaio lunga poco meno di un metro. L’attrezzo appuntito era entrato sotto il suo carapace (la copertura dorsale delle tartarughe) a partire dal collo. Resta ancora da capire come l’animale si sia trovato in questa terribile situazione, se in modo accidentale oppure a causa di un bracconiere. LaSpinter è un esemplare di Chelonia mydas in via di estinzione. Pesa circa 70 chili e appartiene a una specie protetta dal 1973. ...

