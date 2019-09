Taranto | gambiano senza biglietto pesta autista | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Lo straniero ha iniziato ad innervosirsi nonappena il dipendente Ctp l'ha invitato ad acquistare ed obliterare un regolare titolo di viaggio. Prima le urla, poi la violenta aggressione: l'uomo finisce al pronto soccorso di Martina Franca. Ancora un aggressione a bordo di un mezzo pubblico da parte di uno straniero, episodio che stavolta si è registrato a, ed al termine del quale il conducente è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.Sono all'incirca le 10:20 del mattino, quando su un autobus della Ctp in servizio lungo la tratta-Massafra sale undi 21 anni sprovvisto di titolo di viaggio. L'si rende conto del fatto che lo straniero non timbra alcun, e per questo motivo lo redarguisce, invitandolo ad acquistarne uno.Infastidito dalle rimostranze dell'uomo, l'africano inizia a dare in escandescenze e diviene presto fuori controllo. ...

