Tale e Quale Show | Lidia Schillaci imita Lady Gaga e canta Shallow

Tale e Quale Show - Carlo Conti parte bene su RaiUno con il 21 - 5% di share. Rivelazione Lidia Schillaci - criticato Francesco Monte : “Mahmood lo querela - giusto?” : Tale e Quale Show. “Tale e Quale” alla scorsa edizione e a quella ancora prima. Rassicurante come la prima copertina di pile tirata fuori dall’armadio quando l’autunno si fa largo, riecco Carlo Conti. Sicuro di proporre alla famiglie ‘il prodotto’ che si aspettano, il conduttore toscano non cambia una virgola e l’esordio all’auditel lo premia: 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Giuria ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Francesco Monte imita Mahmood a Tale e Quale - il web lo critica : stonato e non somigliante : Ieri sera, venerdì 13 settembre, Francesco Monte ha debuttato nel ruolo di imitatore: nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show il 31enne ha vestito i panni di Mahmood. Il modello pugliese ha interpretato il brano "Soldi", ma la sua performance non ha convinto gli utenti dei social network. Il popolo del web, infatti, ha criticato il concorrente, ritenendo che abbia stonato in diverse occasioni e che non fosse affatto ...

Ascolti tv - "Tale e Quale Show" torna e supera (di nuovo) la replica di "Quo Vado?" : Il programma di Carlo Conti su Rai Uno vince la serata di venerdì: l'anno scorso, al debutto, aveva avuto contro sempre il...

Ascolti Tv 13 settembre 2019 : Tale e Quale batte Checco Zalone : Tale e Quale Show contro Quo vado di Checco Zalone: gli Ascolti di ieri 13 settembre 2019 Riparte alla grande Tale e Quale Show: gli Ascolti di venerdì 13 settembre 2019 ci danno la conferma che anche la nona edizione del programma piace al pubblico. Ha registrato il 21.5% di share, tenendo incollati al piccolo […] L'articolo Ascolti Tv 13 settembre 2019: Tale e Quale batte Checco Zalone proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte divide a Tale e Quale Show con la sua performance di Soldi : Nella serata dello scorso venerdì 13 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show 2019, il format sulle imitazioni affidato ancora una volta al conduttore Carlo Conti, così com'era stato riferito in occasione della presentazione in esterna dei nuovi palinsesti delle reti Rai, il 9 luglio. La gara delle imitazioni targata Rai 1 è ufficialmente tornata ad intrattenere il grande pubblico: 12 sono i ...

Tale e Quale Show : Standing Ovation per Lidia Schillaci! : Grandissimo successo per la prima puntata di Tale e Quale Show. Nella puntata d’esordio della prima edizione la vittoria è andata a Lidia Schillaci, corista di Eros Ramazzotti. La donna si è esibita in una cover del celebre brano “Shallow” di Lady Gaga che ha incantato tutti, pubblico e giurati. Ed anche sui social network i commenti positivi per la performance di Lidia si sono sprecati. Ecco la classifica completa della prima ...

Tale e quale show - Francesco Monte imita Mahmood e Panariello ironizza : "Noi sex symbol abbiamo anche altro" - : Serena Granato La prima puntata di Tale e quale show ha visto l'ex tronista di Uomini e donne, Francesco Monte, imitare il vincitore del Festival di Sanremo 2019. L'imitazione esibita dall'ex tronista ha diviso l'opinione di pubblico e critica Lo scorso venerdì 13 settembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Tale e quale show, che segna ufficialmente l'inizio della nuova edizione del programma delle imitazioni. E il nuovo ...

Ascolti Tale e Quale Show : arriva il primo verdetto per Carlo Conti : Tale e Quale Show 2019, Ascolti prima puntata: Carlo Conti riparte in calo È partito ieri Tale e Quale Show, il programma cult del venerdì sera di Rai1. Per lo Show di Carlo Conti questi sono stati gli Ascolti: 3.844.000 telespettatori e il 21.5% di share, in netto calo rispetto all’anno scorso quando fece ben 600 mila telespettatori e 2 punti percentuali in più. Come mai Ascolti così bassi per il programma dell’ammiraglia Rai, mai ...

Replica Tale e Quale show prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium : E' tornato su Rai 1 l'appuntamento con Tale e Quale show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti giunto ormai alla sua nona stagione di programmazione. Il programma ha esordito ieri sera con la prima puntata di questa edizione che può contare su un cast completamente rinnovato che prevede, tra gli altri, anche la presenza di Francesco Monte, uno degli ex tronisti di Uomini e donne più amati dal pubblico. Per chi non avesse potuto ...

Ascolti Tv Venerdì 13 settembre - 3 - 8 milioni per Tale e Quale - Propaganda Live al 6.1% - XF 13 al 3.5% : Ascolti Tv Venerdì 13 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Quo Vado? – Canale 5 – 2.746 milioni e 13.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Tale e Quale Show – Rai 1 – 3.844 milioni e 21.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS LA + SWAT (2 ep.) 1a Tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti TV | Venerdì 13 settembre 2019. Tale e Quale Show riparte dal 21.5% - Quo vado? 13.8%. La prima di Propaganda Live 6.1% - X Factor su Tv8 al 3.5% : Tale e Quale Show 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Quo vado? ha raccolto davanti al video 2.746.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 10 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT 2 è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – L’inizio ha intrattenuto .000 ...

“Puntata difficile”. Carlo Conti entra nello studio di ‘Tale e quale show’ e lo annuncia : Tale e quale show è ripartito venerdì 13 settembre su Rai1. Il programma di Carlo Conti, campione di ascolti, resterà invariato nella sua struttura e vedrà come ogni anno molte novità nel cast. Tra questi ci saranno Gigi e Ros, attori e storici conduttori di Made in sud: i due parteciperanno in coppia pure a Tale e quale show. Ci sarà anche Tiziana Rivale, nota cantante del panorama musicale italiano degli anni 80, famosa soprattutto per la ...

Tale e Quale Show - vince Lidia Schillaci : la sua Lady Gaga convince tutti : La cantante palermitana conquista il primo posto in classifica con la sua imitazione di "Shallow". Ultimo invece Francesco...