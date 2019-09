Taekwondo | Grand Prix Chiba 2019 | bronzo per Vito Dell’Aquila nella seconda giornata!

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Laura Giacomini e Maristella Smiraglia eliminate al primo turno : Si è aperto oggi il World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Nella prima giornata di gare sono andati in scena i combattimenti di tre categorie di peso, con due azzurre in gara, che non sono però riuscite a lasciare il segno. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei +67 kg Laura Giacomini e Maristella Smiraglia sono state eliminate entrambe al primo turno , sconfitte rispettivamente 14-1 dalla cinese Pan Gao e 10-2 dalla ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : sei azzurri in gara - Vito Dell’Aquila e Simone Alessio a caccia del podio : Da domani a domenica andrà in scena a Chiba il World Taekwondo Grand Prix e sarà la prima volta che questo evento si svolgerà in Giappone. Un appuntamento quindi speciale, considerando anche che nella stessa città il prossimo anno si svolgeranno le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Proprio in vista della rassegna a cinque cerchi, questo torneo assume un’importanza ancora maggiore, visto che essendo di categoria G4, metterà in palio punti ...