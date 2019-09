Spaccia droga vicino la casa di Montalbano | arrestato 38enne

Modica - Spaccia droga in pieno giorno in corso Umberto : arrestato : Modica, spaccia in pieno giorno a corso Umberto, 20enne, già noto alle Forze dell'Ordine, arrestato dai Carabinieri

Messina : scoperto a Spacciare droga - arrestato : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Nel corso di servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taormina (Messina) hanno arrestato, in flagranza di reato, il 19enne cittadino marocchino M.A. ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio, sul lungomare di Giardini Naxos, tra la strada ed un muro ...

Droga ai ragazzini sulle spiagge di Gallipoli : il sistema Var incastra gli Spacciatori : Quattro fermi e 11 denunce. L'operazione dei carabinieri in zona Baia Verde, a Gallipoli, con le telecamere che hanno ripreso numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti anche a minorenni

Napoli - già ai domiciliari per violenza 19enne Spacciava droga dalla finestra : arrestato : I carabinieri della stazione di Boscoreale, città metropolitana di Napoli, hanno arrestato Luigi M. per spaccio di droga. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai giudici della Corte d'appello di Napoli. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari. Le autorità però gli hanno notificato il provvedimento sostitutivo della misura detentiva. Lo spaccio dalla finestra Il reato contestato ad un giovane ...

Supermercato della droga in casa : arrestati madre e figlio Spacciatori : Roma – Sono stati sorpresi nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della loro abitazione di via San Benedetto del Tronto, a San Basilio, in possesso di alcune dosi di droga, ma quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno ispezionato il loro appartamento, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio “supermarket” della droga. A finire in manette con l’accusa di detenzione ai fini di ...

Avellino - Spaccia droga nel centro di accoglienza : arrestato pusher africano : Ignazio Riccio Si tratta di un 27enne gambiano, che ha provato a sfuggire all’arresto lanciando dalla finestra una bandana con all’interno delle bustine di marijuana I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile avevano dislocato alcuni osservatori con il compito di individuare eventuali movimenti sospetti e pusher all’interno del centro di accoglienza di Prata di Principato Ultra, nell’Avellinese e, in questo modo, sono riusciti ...

Milano : donna incinta Spaccia droga - arrestata dalla polizia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la d

Ragazzo di 16 anni muore per droga - il padre con gli Spacciatori si vendica così : Rob Bridge ha deciso di vendicarsi con gli autori della morte del figlio di 16 anni. Il figlio è morto ucciso dalla droga come tanti ragazzi al giorno d’oggi. Il padre ha voluto vendicarsi, per farlo ha dovuto percorre migliaia e migliaia di chilometri. L’uomo è nato in Australia e ha deciso di fare l’infiltrato nel mondo della droga per il canale tv australiano, Channel Nine. Rob Bridge si è infiltrato nel mondo degli ...

Milano : Spaccia droga in zona corso Como - arrestato : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato uno spacciatore di droga, attivo nella zona di corso Como a Milano. Attorno alle 23.40 di ieri l'uomo, un cittadino del Gambia di 27 anni, è scappato alla vista degli agenti. Ma è stato fermato in piazza Gae Aulenti. Addosso gli sono stati trovat

Milano - Spacciava droga nascosta in un finto dizionario di inglese. LE FOTO : Milano, spacciava droga nascosta in un finto dizionario di inglese. LE FOTO La Polizia di Milano ha arrestato un giovane di 20 anni. In suo possesso il trucco per nascondere delle dosi di marijuana: la copertina era del "The New English Dictionary, dentro si nascondeva una scatola Parole chiave: ...

Spacciano droga a Carabinieri sotto copertura : arrestati due pusher : Roma – Nella tarda serata di ieri, cinque Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna, in quel momento liberi dal servizio e in abiti civili, sono stati avvicinati da due ragazzi marocchini di 26 e 30 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, mentre stavano chiacchierando nel parco di piazza Bologna. I due sono andati subito al sodo, chiedendo se qualcuno della comitiva fosse interessato all’acquisto di marijuana. A quel ...

Spacciavano ed occultavano droga nei pressi della stazione - scoperti e denunciati dalla GdF : Pescara - I militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara due cittadini extracomunitari, un ghanese di anni 37 e un nigeriano di anni 33, regolari in Italia per motivi umanitari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia scaturisce dal sequestro di circa un etto di marijuana suddiviso ...

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno Spacciatore. È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...