Sondaggi | un italiano su due boccia il nuovo governo Ma Conte è il leader che piace di

(Di sabato 14 settembre 2019) A unsu due nonil2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta ilpolitico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. Secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per cento. Prevale comunque una sensazione di instabilità tra gli intervistati: per oltre il 40% ilesecutivo durerà pochi mesi, al massimo un anno. È la fotografia di due, uno realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e uno di Demos per Repubblica. Le intenzioni di voto – Tra i duesolo quello realizzato per il quotidiano diretto da Carlo Verdelli chiede agli intervistati cosa voterebbero oggi in caso di elezioni ...

