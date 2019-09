SONDAGGI Sfiduciare il governo è l' anomalia che toglie voti a Salvini

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 14 settembre 2019)politici. Secondo Arnaldo Ferrari Nasi, M5s e Pd potrebbero presto ribaltare la percentuale di italiani sfavorevoli al nuovoConte

el_mar334 : @FlavioTosiTW Qual è la stranezza? Oltre a essersi ingolosito NON dei sondaggi ma VOTI REALI delle Europee, non vol… - JDanloor : La Lega non sa più come giustificare l'addio al governo. Se Tria era ostile alle loro politiche (è vero) perché non… - OcchioCritico1 : @matteosalvinimi @SkyTG24 Dovresti preoccuparti di come si puó passare da “la mia parola vale più dei sondaggi” all… -