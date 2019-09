Sondaggi politici | per il 42% degli elettori il Conte bis durerà solo pochi mesi

Sondaggi politici - con la nascita del governo M5s e Pd in calo : scarsa la fiducia nel Conte bis : Nella settimana in cui è ufficialmente nato il governo Conte bis, i due partiti che sono i principali azionisti di maggioranza - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - fanno segnare un calo nei Sondaggi. La rilevazione effettuata da Tecnè per l'agenzia Dire mostra anche una scarsa fiducia nel nuovo esecutivo.Continua a leggere

Sondaggi politici Eumetra : Conte bis voluto dai poteri forti secondo 53% italiani : Sondaggi politici Eumetra: Conte bis voluto dai poteri forti secondo 53% italiani “Il governo Movimento 5 Stelle – Partito Democratico è stato voluto dai poteri forti”. Matteo Salvini lo va ripetendo da quando l’accordo tra i giallo rossi ha scompaginato i suoi piani ed ha evitato un ritorno alle urne in autunno. secondo il leader della Lega il regista dell’operazione è stato il premier Conte “perché la ...

Sondaggi politici - Pd e M5S al governo piacciono agli elettori - soffre la Lega : Secondo la Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, i due partiti della maggioranza giallo rossa, Pd e M5S, sono entrambi in crescita: il M5S guadagna 3,4 punti e va al 21%, mentre il Pd sale dello 0,8, e si porta al 22,5%. Emorragia di consensi per il Carroccio: è al 32,2%, e perde quindi 4,6 punti.Continua a leggere

Sondaggi politici Emg : Lega resta primo partito e Pd secondo - il 48% non crede nel governo : Il governo sostenuto da partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è pronto a dare inizio al difficile lavoro che l'attende, mentre Salvini continua ad evidenziare come si tratti di un esecutivo poco gradito agli italiani. Le affermazioni dell'ex ministro dell'Interno si basano su una constatazione ben precisa: è inspiegabile che un partito come la Lega, il più votato alle europee e accreditato di oltre il 30% dai Sondaggi, ad oggi sia ...

Sondaggi POLITICI/ Cdx unito batte Governo Pd-M5s : Salvini al 41% e Conte.. : Intenzioni di voto e SONDAGGI POLITICI: il nodo Europa per la Lega, al 33,3%,. Salvini al 41% ma resta problema unità Centrodestra vs il Governo Pd-M5s

Sondaggi politici Ipsos : Conte bis non piace al 54% degli italiani : Sondaggi politici Ipsos: Conte bis non piace al 54% degli italiani Meglio il governo giallo verde di quello giallo rosso. A sostenerlo è la maggioranza relativa degli intervistati (36%) in un Sondaggio Ipsos per Di Martedì del 10 settembre. Chi si schiera invece a favore del Conte bis è il 32% degli italiani mentre una percentuale uguale preferisce non esprimersi. Sondaggi politici Ipsos: Conte bis bocciato da 54% italiani La ...

Sondaggi politici - governo M5s-Pd non piace agli elettori : il 58% voleva tornare al voto : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3 Agorà evidenzia lo scarso grado di fiducia degli elettori nel neo-nato governo composto da M5s e Pd. La maggioranza degli elettori ritiene che sarebbe stato meglio tornare al voto. Nonostante questo, però, Giuseppe Conte è il leader politico che gode di un maggior gradimento.Continua a leggere

Sondaggi politici - Meloni (al 28%) batte Di Maio e Zingaretti nei consensi : Secondo la rilevazione effettuata dall'Istituto Ixè per la per la trasmissione di Raitre Cartabianca, tra i leader politici, nei giorni della fiducia al governo Conte 2, guadagna consenso Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia: la segretaria del partito di destra è al 28%, mentre Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono dati al 27%.Continua a leggere

Sondaggi politici - GOVERNO CONTE-BIS/ Pd-M5s al -14% rispetto ai gialloverdi : SONDAGGI POLITICI, Lega resta al 33%: nascita GOVERNO Pd-M5s-LeU al -14% rispetto ai gialloverdi. Dati e intenzioni di voto sul CONTE-BIS.

Sondaggi politici : PD incrementa sul Movimento 5 Stelle - cresce il sostegno al Governo : La prima decade del mese di settembre ha visto l’istituto di ricerche SWG interpellare i cittadini riguardo al loro orientamento di voto. Si registrano ulteriori cambiamenti nei Sondaggi politici, con la Lega ancora in flessione, mentre continua la sua crescita il Partito Democratico. Tra i “piccoli” c’è da segnalare una perdita di consensi, così come per il Movimento 5 Stelle, che scivola in terza posizione e si allontana dal vertice. SWG: Lega ...

Sondaggi politici Noto : i dubbi degli italiani sul Conte bis : Sondaggi politici Noto: i dubbi degli italiani sul Conte bis Meno efficace nella lotta all’immigrazione clandestina e pronto ad aumentare le tasse. E’ questa l’opinione che ha la maggioranza degli italiani nei confronti del nuovo governo secondo un Sondaggio Noto per QN pubblicato il 7 settembre. Sondaggi politici Noto: tasse, italiani temono aumento Durante il suo intervento ieri alla Camera per chiedere la fiducia, ...

Sondaggi politici/ Gradimento leader politici : Conte - 41 - 2% - supera Salvini - 37 - 8% - : Sondaggi politici, le intenzioni di voto sul Governo Pd-M5s-LeU e i dati dell'opposizione. Gradimento leader, crescita esponenziale di Conte.

Sondaggi politici MF : governo durerà fino al 2023 secondo un italiano su due : Sondaggi politici MF: governo durerà fino al 2023 secondo un italiano su due Sulla durata del nuovo esecutivo Movimento 5 Stelle – Partito Democratico impazza il toto scommesse. E anche gli istituti demoscopici provano a sondare gli animi degli italiani. Sondaggi politici MF-Milano Finanza: durata Conte bis, gli scenari secondo gli ultimi Sondaggi realizzati da Ixè e Ipsos, solo una sparuta minoranza ritiene che il governo giallo ...