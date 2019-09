Sole 24 Ore | per rifare gli stadi italiani servono 2 | 5 miliardi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Per riqualificare gli, serviranno 2,5di euro di investimenti nei prossimi dieci anni. I benefici per l’economia saranno pari a 9e saranno creati 2.600 posti di lavoro. Sono alcuni dei dati del “Terzo Osservatorio sulla sostenibilità e sulla sicurezza”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Johnson Controls pubblicati oggi su Il24 Ore. È stato presentato ieri, nel corso di un Forum a Santa Margherita Ligure. Glisono capaci di generare benefici territoriali ed economici, sono un’opportunità importante per gli investimenti immobiliari di medio-lungo periodo in Italia. Il managing director Johnson Controls Italia dichiara: “Il comparto trainante che promuove l’intero multi-settore è quello delle infrastrutture sportive della serie A: i 700 milioni di euro necessari per ammodernarli sono l’investimento, ...

