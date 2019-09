Slovenia | le pattuglie anti migranti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Fonte foto: Fausto Biloslavo, lemigr1Sezione: Cronache Tag: migrrotta balcanica Fausto Biloslavo Serenella Bettin "Da noi tutti si nascondono nei boschi – dice il comandante Vijliem Toskan del comando di polizia di Capodistria – nei sobborghi di Trieste, invece, camminano apertamente per strada aspettando che la polizia li vada a prendere". In questi primi mesi dell'anno, gli sloveni hanno intercettato 3100 clandestini, il 25% in più rispetto lo scorso anno. Negli ultimi cinque giorni ne hanno presi 130, ma altri riescono a passare Luoghi: