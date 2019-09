Signora regala 50 mila euro alla Croce Rossa per acquistare un' ambulanza

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Un gesto di solidarietà che non capita tutti i giorni quello avvenuto a Loano, in provincia di Savona. Unahato 50del paese per comprare un', avendo saputo delle difficoltà economiche in cui versava il sodalizio.Secondo quanto riportato dal Corriere, la donna ha chiesto al comitato locale della Cri quanto costasse un mezzo di soccorso. Appena ricevuta la risposta, è andata in banca ed è ritornatasede dell'associazione con un assegno da 50. Ha poi richiamato il sodalizio chiedendo di non dare informazioni personali su di lei.Laaveva saputo da alcuni articoli sulla stampa locale che ladi Loano stava attraversando un momento difficile. Nell’ultimo periodo si erano infatti verificati atti vandalici con automezzi rigati e ruote sgonfiate. Inoltre, la Cri locale stava raccogliendo dei fondi per ...

Italia_Notizie : Savona, va alla Croce Rossa e chiede: «Quanto costa un’ambulanza?». E regala 50 mila euro - 8antonio8989 : Eva Grimaldi quando ci regala un'imitazione di Loredana Bertè con 'Non sono una signora'? #taleequaleshow - Frances43986971 : RT @Frances43986971: Quando #francescomonte ti regala 5 minuti di notorietà ?????? cara signora si vada a fare un giro un po più in là ?? l'usc… -