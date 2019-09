Sicilia : Legambiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero (2) : (AdnKronos) - "Molti fanno finta di non sapere che l’isola di Capo Passero è inserita nel Piano regionale delle Riserve approvato con decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 970 del 10 giugno 1991 - aggiunge Zanna - Oltretutto, nel 2007 l'assessorato regionale dei Beni culturali

Migranti : Legambiente Sicilia denuncia Salvini per sequestro di persona : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Legambiente Sicilia denuncia nuovamente alla magistratura il ministro Salvini per sequestro di persona e abuso d’ufficio. “è una mostruosità a cui bisogna porre fine. Intervenga subito la Procura della Repubblica di Agrigento per fare sbarcare tutti e 134 Migranti”, dice Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia. “Sono passate due settimane dall’analoga vicenda della ...

Incendi : Legambiente Sicilia - ‘basta lacrime di coccodrillo - serve prevenzione’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Siamo stanchi delle lacrime di coccodrillo e di riunioni sterili. Ci saranno riunioni tecniche, tavoli con la protezione civile per salvare la Sicilia dalle fiamme. Non ne possiamo più. Non si fa nulla per la prevenzione”. Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna commenta gli Incendi che da ieri stanno devastando il palermitano. L’isola, ricorda Zanna, “nel 2017 ...

Legambiente : dove NON fare il bagno in Sicilia. Tanti i tratti inquinati : Anche la Sicilia, tra le regioni più belle e visitate durante il periodo estivo e con mari davvero mozzafiato, ha purtroppo diversi punti deboli prontamente portati allo scoperto da Legambiente. Tra...

Migranti : Legambiente Sicilia presenta esposto in Procura Siracusa : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Non accettiamo l'idea, la prospettiva, di abituarci a tutto, anche alle scelte politiche inconcepibili e oltre ogni legge e ordinamento, come quella di costringere in condizioni igienico-sanitarie pessime, da 5 giorni, con un solo bagno, 116 esseri umani su una nave i

Sicilia : Legambiente - ‘dati Goletta Verde attendibili - Scicli si attivi su inquinamento’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – ‘I dati di Goletta Verde sono attendibili. Non chiediamo un atto di fede, ma lo dimostrano i 33 anni di attività sui nostri mari alla ricerca di scarichi abusivi che non è stata mai smentita. Auspichiamo che il Comune di Scicli si attivi per intervenire sulle cause dell’inquinamento, tra l’altro abbondantemente noto sul territorio, piuttosto che minacciare inutilmente querele contro la ...

Il mare è una fogna - la mappa dove non fare il bagno in Sicilia per Legambiente : Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle ...

Sicilia : Legambiente - ‘su 25 punti di costa monitorati 12 fortemente inquinati’ (3) : (AdnKronos) – In provincia di Caltanissetta nessun problema per la spiaggia fronte foce del torrente Rizzuto a Butera, mentre risulta fortemente inquinato il punto sulla foce del fiume Gattano a Gela. Nel ragusano il punto campionato sulla foce della Fiumara di Modica nel territorio comunale di Scicli è risultato ‘fortemente inquinato”, così come anticipato due giorni fa da Legambiente in occasione del blitz sulla foce ...

Legambiente - “in Sicilia su 25 punti costa 12 fortemente inquinati” : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati ‘fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. è questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al ...

