Sicilia : forestale investito sulla Ss Orientale Sicula - strada chiusa al traffico : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale Sicula, ad Augusta in provincia di Siracusa. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Sul posto operatori ...

Sicilia : forestale investito sulla Ss Orientale Sicula - strada chiusa al traffico : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale Sicula, ad Augusta in provincia di Siracusa. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Sul posto ...

La Regione Sicilia sblocca le assunzioni : concorsi nel Corpo forestale e per laureati : Tra l’atteso bando di concorso del Corpo forestale della Sicilia e per altre numerose figure professionali si sbloccano le assunzioni in Sicilia. La Regione Siciliana assumerà tanti laureati e diplomati in vista dei tanti pensionamenti dovuti a quota 100. Lo ha confermato Nello Musumeci, il presidente della Regione, nel corso di una intervista al quotidiano La Sicilia. «Punteremo solo ad acquisire quelle professionalità che mancano – ha detto ...

La Regione Sicilia assume - concorso Corpo forestale Sicilia e sanità : In Sicilia sta per aprirsi la stagione dei concorsi. Dalla sanità al Corpo forestale, ai Beni Culturali, la Regione assumerà personale dopo le carenze di organico provocate da Quota 100 e pensionamenti ordinari. Qualche giorno fa Musumeci ha annunciato un piano di assunzioni di almeno 800 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Con lo sblocco dei concorsi, la Regione potrebbe a breve pubblicare il relativo bando di concorso per ...