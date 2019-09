Sessismo | la pubblicità spiegata alle aziende in 10 punti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) di Annamaria Arlotta Quando da questo gruppo Facebook protestiamo sulle pagine delleper un’immagine che troviamo offensiva, ci rispondono che siamo bacchettoni. Dovremmo farci una risata. C’è ben altro! E comunque siamo gelose, è chiaro (anche quando a protestare sono uomini). Però il concetto dicomincia ad essere percepito come qualcosa di negativo, e quando le proteste sono tante i titolari rispondono tutti: “noi sessisti? Assolutamente no”. Ci dispiace che abbiate percepito la nostrain modo sbagliato, la nostra intenzione era di fare dell’ironia. E poi nell’azienda ci sono anche donne!” Una volta una macelleria mostrò una donna in abiti succinti sdraiata su un vassoio accanto a un pezzo di carne, con uno slogan sui piaceri della carne. Ma non erano sessisti! Ma non è una questione di pelle esposta. Per inquadrare i termini ho stilato delle linee guida ...

