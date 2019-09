Serie A Femminile 2019 20 | le partite della 1° giornata in onda su Sky Sport

Calendario Serie A calcio femminile 2019-2020 : date e programma delle 22 giornate. Come seguirlo in tv e streaming : La nuova stagione della Serie A di calcio femminile scatterà domani, sabato 14 settembre, con le prime gare del turno inaugurale: riparte al caccia alla Juventus, formazione campionessa d’Italia. Confermato il format a 12 squadre, dopo le rinunce di Atalanta Mozzanica e Fimauto Valpolicella sono state ripescate Pink Bari e Orobica. Per ogni giornata almeno una gara sarà trasmessa in tv da Sky Sport, mentre la diretta streaming dei match in ...

Inizia la Serie A femminile migliore di sempre : Dopo l'entusiasmo dei Mondiali, il campionato italiano riparte con la Juventus campione, gli investimenti della Roma, il ritorno dell'Inter e altre novità

Serie A femminile calcio 2019-20 - ecco perché non devi perderla : Dodici squadre, tante nuove giocatrici, grandi conferme, spettacolo garantito: sabato 14 settembre ricomincia la Serie A femminile, e tutte le protagoniste sono pronte a dare la caccia alla Juventus cannibale delle ultime due stagioni, con due scudetti consecutivi e l'ultima coppa Italia in bacheca. Il ricordo dello splendido Mondiale di Francia (chiuso con l'eliminazione ai quarti dopo aver raccolto consensi da tutti) è ancora ...

La Serie A femminile torna su Sky : più gare e approfondimenti : Su Sky torna il calcio femminile: dopo il Mondiale francese, con le Azzurre di Milena Bertolini tra le protagoniste della competizione, dal prossimo weekend riparte la Serie A di calcio femminile. Sky continuerà ad essere in prima linea e da questa stagione trasmetterà ancora più match, con una copertura di altissimo livello e almeno una […] L'articolo La Serie A femminile torna su Sky: più gare e approfondimenti è stato realizzato da ...

Riparte nel weekend su Sky Sport la Serie A Femminile : E’ tutto pronto. Basterà attendere qualche giorno per rivedere in campo le ragazze della Serie A Femminile. L’esperienza ed i risultati ottenuti dalle azzurre al Mondiale di Francia fanno ben sperare. Il movimento è cresciuto ed il campionato che...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Canada profeta in patria a Montreal battendo gli Stati Uniti : Si conclude con la vittoria del Canada la quartultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, giocata a Montreal negli scorsi due giorni. Le canadesi sono rimaste imbattute lungo tutto il torneo, chiarendo le loro intenzioni fin dal clamoroso 22-0 con cui hanno travolto il Messico nel primo incontro. Concluso al primo posto il girone A, le nordamericane hanno atteso gli Stati Uniti, vittoriosi in un quarto di finale non chiuso ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Ottime Serie per Fiammetta Rossi tra le seniores e Sofia Littame tra le juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Greta Luppi tra le juniores fa 23/25 e con 45/50 e si porta al quinto posto. 13.16 Arriva il risultato della prima serie di Silvana Stanco, che fa segnare 24/25. 13.14 Jessica Rossi fa 22/25, per un totale di 46/50, che la fa scivolare in sesta piazza. 13.13 Seconda serie senior femminile: Fiammetta Rossi centra un altro 24/25 e va in testa con 48/50. 13.01 In pedana Greta Luppi. 12.49 ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : splendida doppietta Mallozzi-Arpinelli nel Mondiale junior femminile : Si apre con il botto l’ITU World Triathlon Grand Final Lausanne 2019. Nel Mondiale junior femminile, infatti, è arrivata una scintillante doppietta italiana! Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) ha vinto la medaglia d’oro davanti a Costanza Arpinelli (Minerva Roma) al termine di una gara esaltante disputata su distanza sprint. Beatrice Mallozzi ha chiuso con il tempo complessivo di 1:00.41 (10:13 nel nuoto, 31:53 nella bici e 17:32 ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : successo del Giappone Under 23 nella tappa di Xiong An : Va al Giappone Under 23 la tappa di Xiong An, in Cina, delle Women’s Series disputata tra ieri e oggi, un appuntamento riservato quasi del tutto alle nazionali asiatiche con le sole eccezioni di Nuova Zelanda e Stati Uniti, che non hanno mai avuto ruoli di primo piano. La vittoria è stata un affare a quattro, a partire dalle semifinali, tra le selezioni maggiori e Under 23 di Giappone e Cina: la formazione senior Giapponese ha perso contro ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : tutti i colpi di mercato e gli affari conclusi. Tante straniere ai saluti nell’anno olimpico : Il mercato della Serie A1 della Pallanuoto femminile è reso più attivo nell’anno olimpico dai tanti addii delle giocatrici straniere richiamate in Patria per preparare i Giochi. Tanti comunque i copi già messi a segno, con le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania che si rinforzano ancora per dare l’assalto all’Eurolega. Il Padova vede Laura Barzon accasarsi al Sabadell, squadra nella scorsa stagione ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi terza dopo due Serie : Scattata la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, dove oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle qualifiche del trap femminile, che verranno completate domani, quando ci sarà anche la finale. L’Italia, che affronta la manifestazione con relativa tranquillità, dato che ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, sorride per il terzo posto ...

Badminton - Mondiali 2019 : le favorite del singolare femminile. Akane Yamaguchi testa di Serie numero 1 : Si avvicinano i Mondiali di Badminton: da lunedì prossimo a Basilea, in Svizzera, uno dei cinque titoli in palio sarà quello del singolare femminile, che prevede un tabellone a 48, con le 16 teste di serie ammesse direttamente ai sedicesimi. La testa di serie numero 1 è anche la regina del ranking mondiale, la nipponica Akane Yamaguchi. A differenza di quanto visto nel torneo maschile però, il pronostico tra le donne è più aperto. Si profila ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...