Serena Enardu ci prova con Alessandro | rimproverati a Temptation

Temptation Island Vip - Elga Enardu dalla parte di Serena : 'Querelo tutti per difenderla' : Dopo aver letto la pioggia di insulti che ha ricevuto Serena Enardu al termine della prima puntata di Temptation Island Vip, sua sorella Elga ha deciso di scendere in campo per difenderla in modo concreto. Come racconta la stessa ragazza a "L'Unione Sarda", chiunque offenderà la concorrente del reality da qui alle prossime settimane, sarà querelato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto parole dure anche per Giovanni Conversano che, solo ...

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano contro Serena Enardu - interviene il figlio di lei e lui si scusa : La prima puntata di Temptation Island Vip ha già provocato polemiche. Tutto nasce dalle dichiarazioni di Giovanni Conversano, il quale su Instagram ha commentato così, a caldo, le vicende sentimentali della sua ex fidanzata Serena Enardu, tra le protagoniste del reality di Canale 5 insieme al compagno Pago:Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non ...

Temptation Island Vip - Pago in lacrime dopo aver visto i video di Serena Enardu : La prima puntata di Temptation Island Vip, e dunque l’esordio di Alessia Marcuzzi come padrona di casa, è stata piuttosto movimentata. Al punto che si è conclusa con la squalifica di una delle 6 coppie in gioco. Ciro Petrone, l’attore di Gomorra, soffriva troppo la lontananza dalla sua Federica e ha violato il regolamento raggiungendola al villaggio. Un ‘colpo di testa’ che è costato a entrambi l’uscita dal reality. Ma anche per Pago, il ...

Pago in lacrime per Serena Enardu - la Marcuzzi lo consola con un abbraccio : Pago è riuscito a trattenere a stento le lacrime davanti ai video che mostravano Serena Enardu sempre più coinvolta dal single Alessandro. E la Marcuzzi ha tentato di consolarlo con un abbraccio. La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu che, dopo i primi giorni all’interno del resort, sembra essere destinata a vivere un periodo di profonda crisi. Il primo falò del ...

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni : Serena Enardu e Pago out? Il figlio di Pippo Franco e la fidanzata nuova coppia : Il Vicolodellenews, riportando gli accadimenti dell'ultima registrazione del trono classico di 'Uomini e Donne, ha svelato, anche, alcuni retroscena della nuova edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza lunedì 9 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5, con Alessia Marcuzzi. Inaspettatamente, una delle coppie, ovvero quella formata da Serena Enardu e Pago avrebbe lasciato la trasmissione per far posto a due giovani innamorati. Si ...