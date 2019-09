Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 14 settembre 2019) Altro che maggiore flessibilità: è una narrazione falsa. La nuova Commissione è molto ordoliberista. Attenzione anche all'attivismo della Francia

paolopoliti1 : SCENARIO/ Sapelli: ecco il piano di von der Leyen e Macron per affondare l’Italia - FlavioPozza : Come sempre il Prof. Sapelli in maniera chiara evidenzia lo scenario e la direzione in cui si sta andando !! SCENAR… - RobertoDiLernia : SCENARIO/ Sapelli: la nuova guerra tra Gran Bretagna e Macron farà franare l’Ue -