Sbarchi migranti | Feltri attacca | ' Il governo rosso si appresta a farci invadere dai neri'

Migranti : Morra - ‘mentre noi aiutiamo navi ong continuano Sbarchi su barche private’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c’è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l’inaugurazione ...

Sbarchi migranti : nei primi undici giorni di settembre dato triplicato rispetto al 2018 : Il governo giallorosso si è ormai insediato ed è pronto a tuffarsi in un lavoro che sarà particolarmente duro e gravoso. Diversi i temi scottanti, a partire dal capitolo migranti. La fuoriuscita della Lega e l'entrata del Partito Democratico all'interno dell'esecutivo rappresenterà probabilmente un presupposto destinato ad assicurare un approccio diverso al problema. Non a caso si inizia già a parlare della possibile cessazione della politica ...

Sbarchi - migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Sbarchi migranti e Ong - Orfini attacca il governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

Sbarchi migranti - Porro : 'Porti aperti e redistribuzione? Voglio vedere' : Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Cambia l'alleato per il Movimento Cinque Stelle, dalla Lega si passa al Partito Democratico e la variazione non è solo cromatica. E' attesa infatti, una diversa direzione politica, con particolare riferimento a quella dovrà essere una linea di discontinuità rispetto al recente passato. Ce la si aspetta soprattutto in tema di immigrazione, considerato quanto le politiche leghiste nei confronti delle ...

"Centro migranti è al collasso" - Lampedusa teme nuovi Sbarchi : Mauro Indelicato Il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, lancia l'allarme: "Il centro d'accoglienza accoglie più del doppio rispetto alle sue capacità, l'isola non può essere lasciata sola" Non solo i migranti che arrivano dalle navi delle Ong, bensì anche quelli che approdano con sbarchi autonomi: Lampedusa, che anche nei mesi più quieti non ha mai smesso di assistere all’arrivo di mezzi e gommoni dall’Africa, adesso ...

Migranti : tra gli Sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – C’è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull’isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c’è anche un ragazzino malato proveniente dalla Tunisia. L'articolo Migranti: tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche ...

Invece di discutere sui vicepremier - Sbarchiamo i migranti - dice Orfini : “Se stiamo facendo questa trattativa per superare le politiche oscene di Salvini, io avrei detto: prima di tutto, fateli sbarcare. Poi, si tratta. Invece stiamo qui a parlare del numero dei vicepremier”. Sposta l'asse della questione Matteo Orfini, deputato e già presidente del Pd, in un'intervista a La Stampa, edizione cartacea. E lo sposta sulla vicenda della Mare Jonio, la nave con più di trenta persone a bordo bloccate dal divieto di sbarco ...

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con Sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull’isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L’ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza. Prima ancora sono arrivati 57 Migranti, mentre la notte scorsa 16 tunisini sono arrivati al porto dopo essere stati ...

Migranti Open Arms - quattro Sbarchi nella notte - sei Paesi Ue pronti ad accogliere : La situazione a bordo della Ong spagnola della Open Arms è sempre più critica. Le condizioni della nave hanno costretto piccoli gruppetti di Migranti allo stremo a scendere dall'imbarcazione. Ieri sono state fatte evacuare dalla Open Arms ben nove persone per gravi motivi di salute. nella notte la Guardia di Costiera ha fatto scendere altre tre persone ed un loro accompagnatore per disturbi che richiedevano delle cure mediche specializzate. ...

Migranti - calano Sbarchi e rimpatri. Dimezzati quelli assistiti : Migranti, calano sbarchi e rimpatri. Dimezzati quelli assistiti Il ministero dell’Interno ha diffuso i numeri relativi agli ultimi 12 mesi: gli sbarchi scendono del 79%, sono stati 8691 in un anno. Più del 50% in arrivo da Tunisia e Libia. Drastica riduzione dei costi del sistema d’accoglienza, passati da 2,2 miliardi a 501 ...