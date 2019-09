Sarri | «Tra giocare alle 15 con 35 gradi e alle 20 45 c’è una bella differenza Pagati

Sarri - la madre e il suo trasferimento alla Juve : "Non mi parla più" : Piccolo e simpatico siparietto durante la conferenza stampa di Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. All'allenatore toscano è stato chiesto in sala stampa della reazione della madre al sapere del suo trasferimento alla Juve, domanda frutto dell'uscita scherzosa del suo amico Aurelio Virgili: "Mia madr

Napoli - a tutto Koulibaly : “autorete dimenticata - lo scudetto è possibile. Benitez e Sarri? Entrambi matti a modo loro” : Il difensore senegalese ha parlato di vari temi, dal razzismo fino alla Serie A, ripercorrendo alcuni aneddoti relativi a Sarri e Benitez L’autogol che ha permesso alla Juventus di battere il Napoli all’Allianz Stadium è ormai dimenticato, Koulibaly ha voltato pagina anche grazie all’aiuto dei tifosi azzurri, rimasti vicini al proprio beniamino in questi giorni complicati. Marco Alpozzi/LaPresse Il passato è alle spalle, ...

Sarri contro Sarri – Permesso a CR7 di accentrarsi e tirare - nel mirino il record di Gonzalo Higuain : Patto tra Sarri e CR7 – Il portoghese al centro del gioco bianconero con un particolare obiettivo stagionale. Sarri CR7 – Sportmediaset riporta di un patto, una promessa tra l’allenatore bianconero Maurizio Sarri e la stella portoghese Cristiano Ronaldo. “Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione”, pare siano queste le parole rivolte dal tecnico toscano al 5 volte Palone d’Oro. CR7 ha ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

CorSport : gelo tra Sarri e Mandzukic. La prossima settimana il confronto con Emre Can : Sono diversi i problemi interni allo spogliatoio che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si troverà ad affrontare nelle prossime settimane, scrive il Corriere dello Sport. Dopo una due giorni in cui ha tenuto banco, tra esclusione dalla lista Champions, attacco alla Juve e a Sarri e parziale retromarcia sui social, Emre Can è in Germania. Avrà un confronto con Sarri solo al suo rientro. Un discreto gelo, invece, è calato nei rapporti tra ...

Juve - duro confronto tra Sarri e Paratici per il mancato sfoltimento della rosa (RUMORS) : Il mercato in Europa si è chiuso lunedì sera con la Juventus che non è riuscita a piazzare nessuno dei giocatori in esubero. Di conseguenza, Maurizio Sarri sarà chiamato a gestire praticamente due rose di grande spessore tecnico. Questa situazione presenta indubbiamente dei lati positivi, ma anche degli aspetti alquanto preoccupanti. Infatti, se da un lato il tecnico di Valdarno - come nessun altro collega in Serie A - potrà decidere quale ...

Juventus - la sfida di Maurizio Sarri con una squadra extralarge : essere un ottimo allenatore non basta : Venti mesi fa Maurizio Sarri aveva un problema: negli ultimi giorni del 2017 Simone Verdi aveva detto no al Napoli e il tecnico non sapeva che quel rifiuto gli sarebbe costato forse lo scudetto nella lunga rincorsa alla Juve. Oggi che si trova dall' altra parte, Sarri si trova alle prese con il prob

Momblano : Sarri alla Juve dovrà dimostrare di non essere uomo di preconcetti : A mercato chiuso scrive Luca Momblano, uno dei protagonisti dell’attesa dell’annuncio del nuovo allenatore della Juve e uno dei più fermi sostenitori che al posto di Allegri sarebbe arrivato Sarri. Scrive sul sito di MediasetSport un pezzo di commento al mercato della Juve che, secondo lui, andrà giudicato a fine stagione e che è tutto nelle mani del nuovo tecnico che dovrà dimostrare cosa sarà in grado di fare e i risultati si ...

Juve - operazione in Austria per Chiellini - Barzagli potrebbe entrare nello staff di Sarri : La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio e il gruppo sarà piuttosto ristretto vista l'assenza dei nazionali. In questi giorni, però, l'attenzione del mondo Juve sarà tutta per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà operato nella giornata di domani. Stando a quanto riporta Tuttosport, ...

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

CorSera : l’unica traccia di Sarrismo nell’aria torinese è la presenza del Napoli : La perdita di Chiellini è una difficoltà in più per Sarri. Il tecnico è già provato dalla polmonite e da un mercato senza certezze, scrive Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. La Juve si trova senza il capitano e senza un pezzo della sua anima. Certo non si può parlare di emergenza, quando al suo posto, in campo, vanno De Ligt o Demiral, ma la botta c’è e bisognerà affrontarla. Scrive Tomaselli: “Se ci sono tracce di sarrismo ...

Galli : “Tra 5 anni Ancelotti farà il direttore tecnico di qualche nazionale allenata proprio da Sarri” : Alla vigilia di Juventus-Napoli, la Gazzetta dello Sport intervista Giovanni Galli. L’ex portiere ha giocato nel Milan di Sacchi con Ancelotti come compagno di squadra. Ma conosce bene anche Sarri, visto che quando diventò direttore sportivo del Verona fu proprio Sarri che chiamò ad allenare la squadra. Quando poi il tecnico fu esonerato, anche Galli decise di abbandonare il suo l’incarico, rinunciando ai tre anni di contratto. Sarri ...

Gazzetta : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, figli di Arrigo Sacchi e dell’Appennino tosco-emiliano, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Accomunati dalle origini, eppure così distanti oggi nei modi di fare e nel look oltre che nel calcio Diversi nelle traiettorie e nello stile, vicini nel genio che insegue la bellezza e inventa (dal Pirlo regista al Mertens centravanti): i mondi di Sarri e Ancelotti sono in ...