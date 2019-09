San Paolo | la direttrice dei lavori racconta al Mattino gli spogliatoi del Napoli

De Laurentiis : “Lunedì alle 12 firmeremo la convenzione per il San Paolo” : Durante il sopralluogo effettuato ieri al San Paolo insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al capo di Gabinetto del Comune di Napoli Auricchio, De Laurentiis ha fatto un annuncio importante. Lo riporta Il Mattino. “Lunedì alle 12 ci vediamo al Comune, sbrighiamo le ultime virgole e punti e virgole e alla fine se non ci saranno intoppi firmeremo la convenzione per il San Paolo”. La questione spogliatoi non ...

Da Genova : Di Francesco - contromossa per il Napoli : al San Paolo debutta il nuovo modulo : Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati. “Per Eusebio Di Francesco oggi niente conferenza stampa prepartita. ...

Fabian Ruiz nel mirino delle big d’Europa. Klopp lo studierà al San Paolo : Fabian Ruiz è l’obiettivo di mercato delle big europee, su tutte il Real Madrid ma dall’Inghilterra scrivono di interessamenti dalla Premier Fabian Ruiz, stando a quanto riportato dal Daily Mail, confermano che lo spagnolo è finito nel mirino del Liverpool di Klopp. Dopo il lancioda parte del Betis, De Laurentiis ha bruciato tutti sul tempo versando la clausola per ingaggiare il centrocampista. Nell’anno alle dipendenze ...

De Luca : al San Paolo un miracolo - sbagliata la dichiarazione di Ancelotti : «Bisogna sottolineare il miracolo fatto al San Paolo. C'è stato un piccolo incidente, una dichiarazione improvvida di una persona perbene, di un signore come Ancelotti, una...

Napoli - la situazione paradossale del San Paolo : le reazioni e l’esilarante proposta di Klopp : L’allarme lanciato da Carlo Ancelotti nelle ultime ore ha portato diverse reazioni, il tecnico del Napoli si è lamentato delle condizioni pessime dello spogliatoio, i responsabili si sono rimbalzati la responsabilità. Nelle ultime ore sono arrivate diverse reazioni, ecco il racconto di una situazione paradossale. “Non siamo in fuorigioco, i rapporti tra il Napoli e il Comune sono buoni”. Sono le dichiarazioni di Attilio ...

Al San Paolo 190 telecamere per il riconoscimento facciale : I nuovi spogliatoi dello Stadio San Paolo sono pronti. Archiviate le polemiche, i lavori sono stati completati. Al 99% dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Sono stati 22 i milioni di euro che sono stati investiti nella ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Ed è pronto anche il nuovo sistema di videosorveglianza: una rete di 190 telecamere ad alta definizione con riconoscimento facciale a lungo raggio. Alla ...

Napoli - spogliatoi San Paolo. Ancelotti amaro : "Non ci si può ridurre all'ultimo giorno" : In casa Napoli tiene ancora banco la polemica spogliatoi. Nella conferenza stampa di Castel Volturno, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, che qualche giorno fa aveva denunciato il ritardo dei lavori al San Paolo con uno sfogo ("Sono indignato"), è ritornato sull'argomento alla vigilia di Napoli-S

Il siparietto tra De Luca e De Laurentiis al San Paolo sulle particelle inalate dai calciatori : Un botta e risposta esilarante quello tra il presidente De Laurentiis e Vincenzo De Luca al San Paolo che si sono incontrati durante il sopralluogo per la consegna dell’impianto, come emerge dal video di Napolitoday Sui lavori al San Paolo De Laurentiis: «Non era più facile dire Aurè falli tu i lavori e io in 15 giorni li avrei fatti?» De Luca: «Ma se tu me lo dicevi, ti dicevo “Auré pagateli tu i lavori”» De Laurentiis: «No ...

Ufficiale : il Napoli sostituisce il Dall’Ara con il San Paolo come impianto ufficiale per il 2019/2020 : La Lega Serie A comunica che è stata accettata la richiesta del Napoli di utilizzare come campo ufficiale per le gare casalinghe il San Paolo “A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “San Paolo” di Napoli, a parziale rettifica del Comunicato ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica qui di ...

De Luca : «Ancelotti sbaglia. Senza la Regione - il San Paolo sarebbe caduto a pezzi» : «Una vicenda sconcertante». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca definisce la querelle sugli spogliatoio dello stadio San Paolo. Lo fa dalla sua tribuna televisiva a Lira Tv. Definisce sbagliata la dichiarazione di Carlo Ancelotti anche se non attacca l’allenatore del Napoli. È una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Prosegue il Governatore: Nello stadio San Paolo, di proprietà del ...

Kiss Kiss su Twitter : i video degli spogliatoi del San Paolo oggi durante la visita di De Laurentiis : C’è stato oggi la consegna al San Paolo un sopralluogo dell’impianto per la consegna, presenti nell’impianto di Fuorigrotta Vincenzo De Luca, ma anche altri membri del calcio Napoli Kiss Kiss ha seguito lo svolgersi della visita e postato su Twitter le immagini e i video relativi ai famosi spogliatoi pic.Twitter.com/L2KUi8DJoo — Radio Kiss Kiss Napoli (@KissKissnapoli) September 13, 2019 Panoramica del San Paolo alla vigilia ...

ULTIM’ORA – De Laurentiis al San Paolo - il presidente ha incontrato De Luca : De Laurentiis al San Paolo insieme al figlio Edo per la consegna degli spogliatoi. Incontro con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Calcio Napoli – Quest’oggi ci sarà la consegna dell’impianto dello stadio San Paolo dal Comune alla SSC Napoli. La SSC Napoli riceverà “le chiavi” della struttura di Fuorigrotta, e quindi potrà verificare di persona il completamento dei lavori negli spogliatoi, oggetto ...

Napoli – Dalla sfida con la Sampdoria agli spogliatoi del San Paolo - Ancelotti taglia corto : “argomento chiuso” : Carlo Ancelotti verso la sfida tra Napoli e Sampdoria: le parole del tecnico italiano alla vigilia della terza giornata di Serie A E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie A. Saranno tre gli anticipi del sabato, tra i quali ci sarà anche la sfida tra Napoli e Sampdoria. Dopo le polemiche sugli spogliatoi del San Paolo, Carlo Ancelotti ha voluto chiudere oggi l’argomento in conferenza stampa: “San ...

Caso San Paolo - Ancelotti rilancia : «Napoli merita stadio all'altezza» : Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella...