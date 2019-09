Salvini:sbarco Ocean Viking è la resa

Perlodellaa Lampedusa "è la"."Evidentemente la promessa di Conte all'Europa era che l'Italia tornasse il campo profughi d'Europa".Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno arrivando all'assemblea degli amministratori leghisti.ha poi sottolineato che "la Lega è ampiamente il primo partito e che il primo partito italiano sia escluso da tutte le discussioni in Italia e in Europa è indegno".La legge elettorale? "Il traditore Conte parla di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita".(Di sabato 14 settembre 2019)