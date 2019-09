Salvini | referendum anti-proporzionale “Conte traditore”

Salvini : “Referendum per sistema completamente maggioritario” : Milano, 14 set. (Adnkronos) – All’Italia serve “un sistema elettorale completamente maggioritario”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’assemblea degli amministratori locali del Carroccio, proponendo un referendum abrogativo per eliminare gli elementi proporzionali dal sistema elettorale. La proposta, lanciata da Salvini è di fare un referendum abrogativo, proposto da cinque ...

Paolo Becchi avvisa Salvini : "Con il tuo referendum popolare Renzi e Grillo ci si puliscono il c**o" : "Attento Matteo, con il tuo referendum popolare Renzi e Grillo ci si puliscono il c**o (come hanno già fatto con la tua proposta di elezioni)". Paolo Becchi mette in allerta il leader della Lega, che ha deciso di lanciare una vera sfida a Pd e Cinque Stelle. La proposta di Salvini è quella di indire

