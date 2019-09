Salvini | Conte | il nuovo governo Sorprese e conferme

Governo - Conte a giornalista : “Lei è ossessionata da Salvini. Opposizione pungolo per migliorare” : “Lei è ossessionata da Salvini”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto a una giornalista che, al termine del Comitato istituzionale sisma di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), gli chiedeva se il leader della Lega sia il principale nemico del neo Governo Pd-M5S. “Questo Governo – ha ribadito – non è contro nessuno e non è in particolare contro una forza di Opposizione”. “Tutte ...

Conte sale nel gradimento (meno il suo governo). E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Conte sale nel gradimento (meno il suo governo) E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Luigi Di Maio alla Farnesina come Salvini al Viminale : i grillini ora temono l'esclusione di Conte : "Speriamo non faccia come Salvini". Questo è ciò che mormorano i grillini di Luigi Di Maio. Il leader, ora che si è insediato alla Farnesina, non smette più di indire riunioni senza la presenza del premier. "Non abbiamo sedi operative: prima Di Maio era vicepremier e ministro dello Sviluppo economic

Incontro Salvini-Berlusconi : “Fronte comune contro Conte bis” : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Un “fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”. è l’intesa raggiunta oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi al termine di “un cordiale Incontro” avvenuto tra i due leader a Milano per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.Un primo risultato che va nella direzione indicata lunedì scorso da piazza Montecitorio da Salvini e Giorgia Meloni ...

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Battista : "Sono scettico sul Conte 2 - il Pd resta il garante dei poteri forti" | Attacchi a Salvini e Renzi : A "Dritto e Rovescio" le critiche a Salvini: "Mi ha deluso, pavido davanti ai poteri forti". Poi la stoccata a Renzi: "Avrebbe dovuto mollare la politica, la sola priorità che ha è la sua convenienza personale"

Di Battista : “Sul Conte bis sono scettico - perché conosco il Pd. Salvini si era montato la testa” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista si dice dubbioso sulla tenuta dell'alleanza Pd-M5S. Ma dice di essere deluso dal comportamento di Salvini: "Se non mantieni i piedi per terra, ancorati alla realtà, rischi di montarti la testa e, secondo me, si è montato la testa ed ha preso una craniata".Continua a leggere

Matteo Salvini furibondo per i messaggi dei leghisti "dispiaciuti" a Giuseppe Conte : Ci sarebbe stata una triangolazione di messaggi tra alcuni leghisti, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Pare che il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, abbia confessato a diverse persone di aver ricevuto "diversi messaggini" da alcuni esponenti del Carroccio co

SONDAGGI POLITICI/ Cdx unito batte Governo Pd-M5s : Salvini al 41% e Conte.. : Intenzioni di voto e SONDAGGI POLITICI: il nodo Europa per la Lega, al 33,3%,. Salvini al 41% ma resta problema unità Centrodestra vs il Governo Pd-M5s

SONDAGGI/ Salvini 32% - Conte 49% - il centrodestra unito vince ma l'Ue lo "divide" : SONDAGGI. Secondo Ixè, Conte, 49%, è davanti a Salvini grazie al suo profilo di figura "terza". Salvini vale il 32%, Renzi è forte solo in Parlamento

Giuseppe Conte incontra Ursula von der Leyen - l'affondo di Salvini : "È andato dai suoi datori di lavoro" : Giuseppe Conte è atterrato a Bruxelles in occasione di diversi vertici con le istituzioni europee. Primo tra tutti quello con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I due hanno discusso a lungo e Conte, che ora deve fare i conti con un governo diametralmente opposto, fa marcia indiet

Matteo Salvini - partita la campagna acquisti. "Perché no?". Un terremoto in parlamento - frana Conte : Lotta dura al governo Conte, in piazza e in parlamento. Matteo Salvini prepara già le contromosse tra Camera e Senato per rosicchiare voti decisivi a Pd e M5s. Una "campagna-acquisti", la definisce il Corriere della Sera, che punta a rinforzare la Lega e indebolire la maggioranza, stravolgendo gli e

Con lo scontro tra Salvini e Conte è tornato il bipolarismo : Sempre che il morto non afferri il vivo – scenario in cui il ruolo del morto è svolto dai riflessi condizionati berlusconiano-liberisti per i piddini (l’idea che la Sinistra intercetta i voti scimmiottando la Destra: vedi Paola De Micheli sulle grandi opere e Andrea Orlando sulla giustizia) e dalle palingenesi a fumetti dei pentastellati – sempre che l’incoscienza dei contraenti non sgambetti il nuovo governo già all’avvio, il Conte 2 apre ...