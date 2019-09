Sabato 14 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Sabato 14 settembre - programmi di oggi : programmi tv di Sabato 14 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Andrea Bocelli Ali di Libertà Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×14 1a Tv + FBI 1×14 1a Tv Rai 3 21:05 Zona d’ombra Canale 5 ore 21:15 Anche se è amore non si vede Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a Tv Italia 1 ore 21:10 Tomorrowland – Il mondo di domani 1a tv La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie Tv8 ore 21:30 Red Eye Nove ore 21:25 ...

Programmi TV di stasera - Sabato 14 settembre 2019. Su Rai3 Will Smith in «Zona d’ombra – Una scomoda verità» : Will Smith Rai1, ore 21.30: Andrea Bocelli – Ali di libertà Andrea Bocelli sarà protagonista di Ali di libertà, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Con lui ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez. Per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un ...

Verissimo - anticipazioni e ospiti della puntata di Sabato 14 settembre : Verissimo, la nuova edizione da sabato 14 settembre su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata. Si è riaccesa la televisione italiana, e non poteva mancare uno dei programmi pomeridiani di punta di Canale 5. Si tratta di Verissimo che tornerà a partire da sabato 14 settembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Nella prima puntata Verissimo ospiterà per la prima volta (per il ...

Nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 - anticipazioni di Sabato 14 settembre : Tornata in onda da una settimana nell'inedita collocazione della prima serata del sabato, la programmazione di NCIS 16 su Rai2 prosegue anche il 14 settembre, insieme ad un altro episodio di FBI. I due procedural di CBS sono entrambi in onda in prima visione su Rai2, che ha scelto di trasmettere la seconda parte della sedicesima stagione di NCIS e della prima di FBI al sabato anziché, come da tradizione degli ultimi anni, alla ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 14 settembre 2019: Dopo essersi ferito, Isaac si reca al dispensario e lo accompagna Matias. Elsa cerca invano di trovare il dottor Zabaleta e alla fine è obbligata ad essere lei a mettere dei punti ad Isaac. Alvaro intanto fa ancora il doppio gioco e, seguendo il consiglio della perfida Antolina, dona ad Elsa una spazzola. Maria e Roberto mentono ancora a tutti e, insieme a Raimundo, vanno a ...

Previsioni oroscopo domani di Paolo Fox - Sabato 14 settembre 2019 : Previsioni di domani di Paolo Fox: oroscopo del 14 settembre Qui di seguito le Previsioni per i primi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, 14 settembre. ARIETE: Luna che sta per entrare nel loro segno. Qualcuno sta per cambiare lavoro o per rinnovare un accordo. TORO: Venere e Saturno in aspetto favorevole. Sono innovativi e il lavoro brillerà proprio grazie alla loro capacità di inventare. GEMELLI: sabato ...

Amici Celebrities : Platinette - Peparini e Vanoni in giuria - si parte Sabato 21 settembre : La prima edizione di Amici Celebrities sta per esordire su Canale 5: il promo che ha divulgato Witty Tv in queste ore conferma che la prima puntata del talent-show sarà trasmessa sabato 21 settembre. In rete, inoltre, impazzano anche i nomi dei tre personaggi che commenteranno e voteranno le esibizioni dei Vip in gara: unica sorpresa, l'arrivo di Ornella Vanoni. Amici torna in Tv il 21 settembre: la conferma è nel promo Manca una settimana ...

Amici Celebrities al via Sabato 21 settembre : Maria De Filippi La prima fatica in stagione di Maria De Filippi, dopo Uomini e Donne al via lunedì, sarà Amici Celebrities, una novità nell’autunno di Canale 5. La conduttrice guiderà le prime due puntate, poi lascerà il testimone a Michelle Hunziker. La vera notizia, però, riguarda la messa in onda del talent dedicato ai personaggi famosi. A dispetto di quanto inizialmente previsto, infatti, il programma debutterà sabato 21 ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 14 settembre 2019 (prime time) : anticipazioni puntata 814 e 815 di Una VITA di sabato 14 settembre 2019 (prima serata su Rete 4): Antoñito decide di organizzare una cena romantica del tutto privata alla Deliciosa per ottenere il perdono da Lolita, ma improvvisamente alla pasticceria arrivano curiosi e giornalisti e così il giovane Palacios ne approfitta per pavoneggiarsi e rilasciare dichiarazioni da megalomane. Ciò indispettisce Lolita, che si arrabbia e se ne va. Silvia e ...

L'oroscopo di Sabato 14 settembre : Sagittario 'voto 9' - Leone affettuoso : Durante la giornata di sabato 14 settembre, i nativi Toro avranno l'occasione buona per poter risolvere qualche problema di coppia, mentre per Scorpione una vecchia conoscenza potrebbe portare scompiglio. Gemelli sarà particolarmente creativo sul posto di lavoro, mentre Vergine si concederà una pausa per riprendersi dal lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di sabato 14 settembre 2019. Previsioni ...

L'oroscopo di domani Sabato 14 settembre - Astrologia 1ª sestina : Venere entra in Bilancia : L'oroscopo di domani sabato 14 settembre 2019 annuncia alcuni passaggi astrali di notevole interesse nella giornata di partenza di questo weekend. Primo su tutti, l'ingresso del Pianeta Venere in Bilancia a partire dalle ore 13:43, anticipato dall'arrivo di Mercurio alle ore 07:15 del mattino sempre nello stesso segno. A tenere con il fiato sospeso, altresì, la presenza della Luna piena nel settore dei Pesci. Grosse chance di successo pertanto ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 13 e Sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata 813 di Una VITA di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019: Diego e Blanca fingono ancora con Samuel che tutto sia normale e che vada bene… Casilda intende fare da giudice al concorso per fidanzati… Mentre Silvia teme l’uscita dal carcere di Blasco, le vicine di Acacias decidono di organizzare per lei una festa di addio al nubilato… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 13 e Sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019: Wyatt esprime a Quinn la sua preoccupazione circa la reazione di Bill quando saprà che lui tornerà a lavorare alla Forrester Creations. Katie è felice che Bill sembri deciso a fare di nuovo il padre nei confronti di Will. Brooke rivela a Ridge di aver svelato alla sorella la verità sui suoi rapporti col giudice ed insiste che i baci sono stati un’iniziativa di Bill, ...

Fiorentina-Juventus - Sabato 14 settembre in tv su Sky e in streaming online su SkyGo : Fiorentina - Juventus è uno dei match clou della terza giornata del Campionato di Serie A 2019/2020. Il match tra la squadra gigliata e la Vecchia Signora sarà giocato sabato 14 settembre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, avrà inizio alle ore 15:00 e sarà trasmesso in diretta tv da Sky e in streaming online da SkyGo. Le due squadre si presenteranno in campo con una classifica diametralmente opposta: i bianconeri, infatti, dopo due giornate ...