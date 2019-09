Rubato il water d’oro da 18 carati dalla casa di Winston Churchill | vale oltre 1 milione

Rubato «America» - il celebre water d’oro da 18 carati di Maurizio Cattelan : Il celebre water d’oro dell’artista italiano Maurizio Cattelan è stato Rubato in Gran Bretagna durante una mostra a Blenheim Palace, una residenza monumentale nell’Oxfordshire nota per aver dato i natali a Winston Churchill

Il water d'oro di Maurizio Cattelan è stato Rubato dal Blenheim Palace : Il water d’oro 18 carati firmato da Maurizio Cattelan che era esposto nel Blenheim Palace, nel Regno Unito, è stato rubato nella notte. E poiché era funzionante come un qualsiasi vaso sanitario in ceramica, al furto è seguito l’allagamento di parte del palazzo, che è patrimonio dell’Unesco. L’opera intitolata “America” era stata già esposta al museo Guggenheim di New York, ...