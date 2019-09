Rubato “America” il gabinetto d’oro da 18 carati di Cattelan | installato nella casa che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Diciotto, oro luccicante e un valore di un milione di sterline.notte tra venerdì e sabato è statoAmerica, il water firmato Maurizio. L’installazione era esposta al Blenheim Palace nel Regno Unito, l’antica residenza nell’Oxfordshire, luogo di nascita di Winston Churchill e patrimonio Unesco. Il sanitario era funzionante, come un qualsiasi altro vaso in ceramica, e così, rubando l’opera il ladro ha causato anche l’allagamento del palazzo, che è quindi rimasto chiusogiornata di sabato. Per il furto è stato fermato un uomo di 66 anni, anche se il water dorato non è stato ritrovato. “I criminali sono entratinotte nel palazzo e hanno lasciato la scena attorno alle 4.50. Nessuno è rimasto ferito”, ha spiegato la polizia locale. “Poiché era attaccato alle tubature dell’edificio, ciò ha causato gravi ...

