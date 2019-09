Roma Servizio Civile Universale | online il nuovo Bando 2019 2020

Roma - sesso con le prostitute nell’auto di servizio : sospeso il capo dei netturbini : Doveva controllare che strade e cassonetti fossero puliti e senza rifiuti. Ma invece è stato pizzicato a bordo dell’auto di servizio mentre consumava un rapporto sessuale con un’avvenente prostituta. Protagonista della vicenda un funzionario dell’Ama, la municipalizzata per i rifiuti del comune di Roma. Quella macchina con le scritte dell’Ama parcheggiata al buio, lungo un viale alberato durante la notte, ha attirato l’attenzione di una ...

Roma. Avviso pubblico per il servizio di bike sharing a flusso libero : Pubblicato online l’Avviso per la manifestazione d’interesse relativa al servizio di bike sharing a flusso libero sul territorio di Roma

Bando servizio civile - Roma : invio della domanda solo online - scadenza 10 ottobre : E' ufficialmente aperto il Bando per il servizio civile universale 2019 di Roma Capitale: i giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00, del 10 ottobre 2019. L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili....Continua a leggere

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 1-0 - tiene il servizio il Romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) 30-0 Altra buona prima di Berrettini 15-0 Rovescio in rete di Rublev, ma aveva servito bene e preso il comando dello scambio Berrettini 1-1 Altra brillante seconda di Rublev che tiene il servizio, pur se con difficoltà Vantaggio Rublev, che spinge con il dritto 40-40 Gran seconda di Rublev, Berrettini ...

Rifiuti Roma - ipotesi discarica servizio : 22.00 C'è anche la previsione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei Rifiuti,ovvero di una discarica di servizio, tra le prescrizioni del nuovo piano Rifiuti approvato dalla giunta della Regione Lazio, anche per Roma. "Abbiamo aspettato la Regione Lazio 7 anni per il piano Rifiuti e ora propongono una nuova discarica a Roma,una nuova Malagrotta", protesta la sindaca Raggi. Risponde Zingaretti:ogni giorno bisogna ringraziare i ...

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Natale Hjort presentano istanza al Riesame. I pm : “Cerciello e Varriale erano in servizio” : Gli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, “l’altro” 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Il tentativo è quello non solo di rivedere i capi d’accusa, ma anche di convincere i giudici che per il ragazzo italo-americano non è necessaria la custodia cautelare in carcere, magari probando a ottenere gli arresti ...

Omceo Roma : iscrizione 400 nuovi medici - da 1 agosto in servizio : Roma – Questa mattina l’Ordine dei medici di Roma ha riunito il Consiglio per deliberare l’iscrizione di oltre 400 neo medici in modo da venire incontro alla loro richiesta, cosi’ che nel periodo estivo possano essere a disposizione per effettuare le sostituzioni dei colleghi gia’ inseriti nelle varie realta’ lavorative e in ferie. “Abbiamo deciso di convocare questa riunione ad hoc del Consiglio per 400 ...

Tromba d’aria su Roma : donna morta a Fiumicino - fuori servizio metro Repubblica e Cipro : Una violenta Tromba d’aria si è scagliata sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene. Un’auto è stata letteralmente

