Roma Palazzo Senatorio | domani nuova apertura al pubblico

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

I piRomani politici che soffiano sul fuoco della rabbia non li fermi con una manovra di Palazzo : Serve una visione alternativa, una prospettiva di giustizia. Perché le varie crisi sono state sintomo dell’incapacità di disegnare politiche in grado di ridurre le disuguaglianze sociali La possibilità e la trappola "

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Roma - pacchi sospetti trovati a Palazzo Chigi e nella sede Pd del Nazareno : contengono eroina : Due pacchi sospetti, entrambi contenti eroina. Uno è stato recapitato a Palazzo Chigi. L’altro davanti all’ingresso del Nazareno, la sede del Partito democratico a Roma. nella sede del governo è arrivata una busta gialla senza mittente. Le analisi sulla sostanza sono state eseguite dai vigili del fuoco. Stessa scena anche davanti alla storica sede dei democratici: gli artificieri della polizia hanno trovato la droga ...

Roma - rimossa la scritta Casapound dal palazzo occupato. Raggi bisticcia con gli attivisti : “Fate i seri - andatevene” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata sotto la sede di Casapound. “Togliete lo striscione”, ha detto la prima cittadina pelando con uno degli attivisti. Lo striscione a cui fa riferimento la Raggi è quello srotolato proprio sopra la scritta Casapound rimossa poco fa dagli stessi attivisti. “È solo inizio – ha scritto poi la sindaca sui social -. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie ...

Roma - blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound : “L’insegna va rimossa” : La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile. L'articolo Roma, blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound: “L’insegna va rimossa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Libia : Palazzotto (Leu) - 'peschereccio sequestrato? Roma complice o incapace' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "E’ surreale che il nostro governo non sia ancora riuscito ad ottenere il rilascio di un peschereccio italiano da parte della cosiddetta guardia costiera libica. Per quanto questa sia costituita in larghissima parte da banditi, trafficanti e milizie armate sono pur sem

Casapound - dopo 10 anni il Demanio presenta esposto su palazzo occupato a Roma. Inizia l’iter per sgombero. Raggi : “Finalmente” : “Finalmente l’Agenzia del Demanio ha avviato iter per lo sgombero di Casapound“. L’annuncio arriva direttamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la denuncia presentata dall’Agenzia, con oltre 10 anni di ritardo, necessaria per avviare le procedure legali che potrebbero portare allo sgombero della sede del movimento di estrema destra. Da quanto si apprende l’amministrazione avrebbe presentato in ...