Rissa in piena notte | gambiano ferisce marocchino con una bottiglia di vetro

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) La lite sarebbe nata per futili ragioni. Dopo le urla e gli insulti, ilha afferrato unadida terra e l'ha usata per colpire l'avversario, rimasto seriamente ferito ad un braccio. Trasportato in ospedale, ilha dovuto subìre un intervento chirurgico Federico Garau  Luoghi: Genova