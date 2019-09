Reggio | strangola barista | attacca agenti e militari | preso magrebino

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero ha dato in escandescenze per una birra troppo fredda, scagliandosi più volte contro la titolare cinese del bar, poi trasportata in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. Aggrediti anche gli uomini in divisa che lo hanno fermato dopo che aveva sfondato un posto di blocco lungo la Emilia Tenta di uccidere la proprietaria di un bar diEmilia, rea di avergli servito una birra fredda, poi al volante di un'auto si scaglia contro la donna ed alcuni clienti intervenuti in suo aiuto con la chiara intenzione di metterli sotto. Accusato di tentato omicidio plurimo, il marocchino di 39 anni si trova ora dietro le sbarre del carcere. L'episodio durante la notte di ieri, quando ilsi è presentato al bar "Cadè" chiedendo che gli fosse servita una birra. Quando la bevanda gli è stata consegnata, tuttavia, il 39enne si è subito ...