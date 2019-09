Recensione di ' Schiavi' | il romanzo di Paolo Ostorero su due giovani che lasciano l' Africa

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Il, scritto da, racconta di una storia tragicamente vera, di quelle che colpiscono allo stomaco, che fanno vergognare di stare al sicuro nella propria casa, di essere amati e liberi. Si tratta di unautopubblicato di narrativa contemporanea. Felix partirà dal Camerun e Peter dal Sud Sudan, due rotte distanti e parallele Due storie parallele, quelle di Peter e Felix. Due percorsi distanti, ma accomunati dallo stesso desiderio: trovare un posto migliore dove vivere. Due esistenze tragicamente simili, per la necessità di abbandonare la famiglia, di peregrinare alla ricerca di un futuro, di agognare con tanta smania la salvezza in Europa. Due vite lontane, ma non così tanto, che convergono poi in un unico posto; luogo che, finalmente, possono chiamare “casa”.diè untratto da una storia drammaticamente vera, che narra le ...