Quante ne ha viste Manitou | il veliero di John Kennedy

Fonte : agi

(Di sabato 14 settembre 2019) Il dettaglio più prezioso (e pruriginoso) si trova nella cabina di poppa: una vasca da bagno incassata nel pavimento che ha ospitato le abluzioni di Jacquelinee, ovviamente quando la first lady non era a bordo, anche quelle clandestine di Marilyn Monroe. Alle “Vele d'epoca d'Imperia”, il celebre raduno-regata internazionale dei velieri ricchi di storia, la barca più ammirata è stata senz'altro Manitou, la famosa “Casa Bianca galleggiante” (in codice TFWH, The floating white house) così ribattezzata perché a bordo il presidenteaveva fatto installare sofisticate apparecchiature che lo mantenevano in costante contatto con Washington. Appassionato di barche, fu JFK in persona a scegliere Manitou per rimpiazzare il vecchio yacht a motore di 92 piediregalato alla Guardia Costiera. Dopo il suo assassinio la barca a vela fu venduta dal governo per 35 mila dollari ...