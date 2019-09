Programmi TV di stasera | domenica 15 settembre 2019 Su Tv8 la seconda stagione di «Bruno

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2019)Barbieri Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2001, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un orafo è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Sembrerebbe un suicidio, ma per Montalbano qualcosa non torna. Intanto, la stessa notte, un elettricista viene ucciso a colpi di pistola. Rai2, ore 21.20: Hawaii Five-0 – 1^Tv 9×3 – Caldo torrido: Durante un sabato di caldo torrido, Steve e Danny indagano su una sospettata che ha ucciso a sangue freddo due poliziotti. 9×4 – Ritorno a casa: Junior e Jerry riaccompagnano a casa la salma di un giovane soldato caduto in combattimento. Rai3, ore 21.45: Genova ore 11:36 – 1^Tv Docu-film di Emiliano Biechi Gabrielli del. Prodotto in Italia. Trama: Genova ore 11:36 ...

