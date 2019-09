Probabili formazioni Verona-Milan | Piatek di nuovo titolare | c’è Stepinski

Fiorentina Juventus Probabili formazioni : doppia novità dal 1' - out Dybala : Fiorentina Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Juventus. Calcio d’inizio alle ore 15:00, atteso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franchi di Firenze. Poche sorprese per Sarri, il quale confermerà il 4-3-3 con Danilo al posto di De Sciglio sulla destra, e la conferma di Bonucci-De […] More

Probabili formazioni SERIE B/ In tanti rientrano dalle Nazionali - 3giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: moduli, dubbi e scelte degli allenatori. Nelle partite per la 3giornata tanti tornano dalle Nazionali, 14 settembre 2019,.

Probabili formazioni Roma-Sassuolo : fuori Smalling - Mkhitaryan subito nella mischia : Probabili formazioni Roma-Sassuolo – Giallorossi alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi con Genoa e Lazio, neroverdi che vogliono fare bella figura all’Olimpico dopo il poker inflitto alla Samp. Cambia un po’ Fonseca. Smalling si fa male, Mancini affianca Fazio dietro. Confermati i terzini, mentre in mediana c’è Veretout. Davanti, esordio per il neo acquisto Mkhitaryan. Per De Zerbi sono ...

Probabili formazioni Spal-Lazio : out Luiz Felipe - c’è Vavro : Probabili formazioni Spal-Lazio – Ferraresi alla ricerca ancora del primo punto, laziali nel segno della continuità. Tra i match delle 15 c’è anche quello tra Spal e Lazio. Formazione tipo per i ragazzi di Semplici, l’unico indisponibile è Fares. La coppia d’attacco è confermata: Petagna-Di Francesco. Nella Lazio mancherà Luiz Felipe, al suo posto Vavro. Per il resto, non cambia nulla. Le Probabili formazioni. SPAL ...

Probabili formazioni Parma-Cagliari : rossoblu decimati - esordio per Darmian : Probabili formazioni Parma-Cagliari – Chi sta meglio, diciamo così, è la squadra di D’Aversa, che a parte Grassi e Scozzarella ha tutti i calciatori a disposizione. Sfortunata e decimata la squadra sarda, che dopo Pavoletti ha perso in settimana anche Nainggolan, il quale va ad aggiungersi ai vari Cragno, Faragò, Ceppitelli e Mattiello. Pinna e Klavan i sostituti in difesa, Cigarini prenderà il posto di Nainggolan mentre ...

Probabili formazioni Brescia-Bologna : attacchi confermati - nessuna sorpresa : Probabili formazioni Brescia-Bologna – Due squadre in salute che hanno iniziato in maniera positiva il campionato. Entusiasmo in casa Brescia per l’esordio casalingo, dopo le due sfide fuori casa che hanno prodotto una vittoria e una sconfitta. Bologna nel segno della continuità dopo i 4 punti conseguiti finora. Scelte: Corini ancora costretto a fare a meno di Balotelli e Torregrossa, davanti giocherà Ayé; unico indisponibile ...

Probabili formazioni Genoa-Atalanta : Gasperini conferma il trio delle meraviglie : Probabili formazioni Genoa-Atalanta – L”antipasto della domenica di Serie A è quello tra Genoa e Atalanta, in campo domani alle 12.30. Si prospetta una partita sicuramente interessante e spumeggiante, con due squadre propositive e che provano a produrre tanto. La partenza di entrambe, tra l’altro, è stata buona, nonostante la sconfitta degli uomini di Gasperini che sono tuttavia concentrati all’esordio in Champions ...

QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Sampdoria - la previsione tattica e le Probabili formazioni : Dopo attesa e polemiche il popolo napoletano può abbracciare il Napoli al San Paolo. La Sampdoria è la prima squadra tra le mura amiche. previsione tattica di Napoli-Sampdoria. tattica Napoli-Sampdoria – Al San Paolo la nuova Sampdoria di De Francesco ancora a zero punti e poche certezze per il futuro societario. La Sampdoria di De Francesco Tutt’altro che una sua squadra, questa Sampdoria è lontanissima dal gioco e dai ...

Inter-Udinese oggi in tv (14 settembre) : orario - tv - streaming e Probabili formazioni : Il grande giorno è arrivato: dopo la pausa per la Nazionale è finalmente tempo della terza giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, che prevede in data odierna, sabato 14, l’anticipo, alle ore 20.45, Inter-Udinese. Lukaku unica punta tra i padroni di casa, supportato da Sensi e Politano, mentre spazio a De Paul tra e Lasagna tra gli ospiti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario dell’anticipo ...

