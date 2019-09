Ponte Morandi | Di Maio pronto alla revoca della concessione ai Benetton

Ponte Morandi : Benetton - ‘pronti a iniziative necessarie a tutela reputazione’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell’immediato tutte le iniziative doverose e necessarie , anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate”. Così la holding dei Benetton , Edizione Srl, che detiene il 30,25% di Atlantia, che a sua volta ...

Ponte Morandi - Aspi sospende due dipendenti : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Autostrade per l’Italia rende noto che nella giornata di ieri, subito dopo essere venuta a conoscenza dei nei confronti dei due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo sulla base di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, “ha deciso di sospende re i dipendenti medesimi con effetto immediato, provvedendo alla loro sostituzione”. Lo rende noto la ...

** Ponte Morandi : Aspi - sospesi 2 dipendenti per vicenda viadotti** : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Autostrade per l’Italia rende noto che nella giornata di ieri, subito dopo essere venuta a conoscenza dei provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura nei confronti dei due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo sulla base di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, “ha deciso di sospendere i dipendenti medesimi con effetto immediato, ...

Ponte Morandi - 9 arresti e misure cautelari/ Il preoccupante caso del viadotto A26 : Ponte Morandi , 9 fra arresti e misure cautelari per report "ammorbiditi". Emerge il preoccupante caso del viadotto sull'autostrada A26

Ponte Morandi : Atlantia - audit interno su vicenda viadotti su società e persone coinvolte : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Il Cda di Atlantia , nella riunione di oggi, alla luce delle notizie di stampa relative ai provvedimenti cautelari disposti dalla magistratura nei confronti di alcuni dipendenti delle società Spea Engineering e Autostrade per l’Italia, sulla base della contestazione del reato di falso circa alcuni dati di monitoraggio relativi ai viadotti Pecetti e Paolillo, “ha deliberato l’avvio ...

Report falsi su viadotti Autostrade - l’indagato disse : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il crollo del Ponte Morandi” : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto”. A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, tra i destinatari delle misure emesse dal gip di Genova Angela Maria Nutini. Ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla A26 (Genova-Gravellona Toce a Mele) in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale (21-22 ottobre 2018) e quando si trova a redigere la ...

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul crollo del Ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...