Piero Pelù ha sposato Gianna Fratta | “Benvenuta nella mia tribù | donna sensibile e

‘Benvenuta nella tribù’ - Piero Pelù all’altare con Gianna : (AdnKronos) – “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù”. Con un tweet e l’hashtag #lanellosimettequi Piero Pelù annuncia il matrimonio con la compagna, la direttrice d’orchestra Gianna Fratta. “Donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!” cinguetta, postando una foto in abito da sposo. “Secondo voi vado bene per le lacrime di mia ...

Piero Pelù ha sposato Gianna Fratta : "Benvenuta nella mia tribù" : Nozze oggi in Palazzo Vecchio a Firenze per Piero Pelù e Gianna Fratta . Il cantante toscano, frontman dei Litfiba e la direttrice d'orchestra e pianista, si sono detti uniti in matrimonio davanti al sindaco celebrante Dario Nardella.I due sposi, 46 anni lei da poco compiuti e 57 lui, sono giunti insieme in piazza della Signoria su una Alfa Romeo d'epoca.prosegui la lettura Piero Pelù ha sposato Gianna Fratta : "Benvenuta nella mia tribù" ...

Un palco per due : Piero Pelù e Rancore aprono il nuovo format musicale di Rai2 : Piero Pelù, Rancore Una passione in comune, quella per la musica, e un incontro a sorpresa. Sono questi gli ingredienti principali di Un palco per due, il nuovo programma di Rai2 in onda da domani – 4 settembre - alle 23.15. Tra i protagonisti che si presteranno all’esperimento musicale ci saranno Piero Pelù, Rancore, Red Canzian, Rocco Hunt, Joe Bastianich e Roy Paci. Con il pretesto di un “concerto al buio“, il ...