Piero Pelù dei Litfiba si è sposato con Gianna Fratta

Un palco per due : Piero Pelù e Rancore aprono il nuovo format musicale di Rai2 : Piero Pelù, Rancore Una passione in comune, quella per la musica, e un incontro a sorpresa. Sono questi gli ingredienti principali di Un palco per due, il nuovo programma di Rai2 in onda da domani – 4 settembre - alle 23.15. Tra i protagonisti che si presteranno all’esperimento musicale ci saranno Piero Pelù, Rancore, Red Canzian, Rocco Hunt, Joe Bastianich e Roy Paci. Con il pretesto di un “concerto al buio“, il ...