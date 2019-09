Paris Saint-Germain | Neymar allo scoperto | “tutti sanno che volevo andar via | inutile

Paris Saint-Germain - gol pauroso di Neymar : rovesciata pazzesca per spegnere i fischi dei suoi tifosi [VIDEO] : fischiato per un’intera partita dai propri tifosi, Neymar ha risposto con una splendida rovesciata che ha permesso ai parigini di battere lo Strasburgo Il Paris Saint-Germain ringrazia Neymar Jr, autore di un gol pazzesco che permette ai parigini di battere lo Strasburgo in pieno recupero. La rovesciata che vale i tre punti è davvero da applausi, un gesto tecnico assurdo che descrive tutte le qualità tecniche del brasiliano, che ...

Deliveroo nuovo Premium Partner del Paris Saint-Germain : Deliveroo Psg – Deliveroo è un nuovo Premium Partner delle prime squadre maschile e femminile del Paris Saint-Germain. L’azienda ha siglato un accordo pluriennale con il club francese e utilizzerà questa Partnership per far crescere il suo profilo e continuare la sua espansione in Francia e nel mondo. Il marchio Deliveroo sarà presente al “Parco […] L'articolo Deliveroo nuovo Premium Partner del Paris Saint-Germain è stato realizzato ...

Paris Saint-Germain - il padre di Neymar esce allo scoperto : “la trattativa con il Barcellona prosegue” : Il padre del calciatore brasiliano ha rivelato come la trattativa tra i due club continui nonostante la chiusura del mercato Le porte per un ritorno di Neymar Jr al Barcellona non sono affatto chiuse, il club blaugrana infatti ha mantenuto vivi i contatti con il Paris Saint-Germain anche dopo la chiusura del mercato, tessendo la tela in vista della finestra invernale. Sulla questione è intervenuto il padre del giocatore, Neymar Santos Sr, ...

Paris Saint-Germain - Thiago Silva difende Neymar : “sa di aver commesso degli errori - ma…” : Il difensore brasiliano ha difeso il proprio compagno di squadra, finito al centro del mercato nell’ultima sessione estiva Per molte settimane è rimasto al centro delle voci di mercato per un suo possibile passaggio dal Paris Saint-Germain al Barcellona, ma alla fine Neymar Jr è rimasto a Parigi, rimandando la sua partenza alla prossima estate. AFP/LaPresse Una telenovela conclusasi dopo un lunghissimo tira e molla, che ha ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juve - individuato il terzino a parametro zero : sarebbe Meunier del Paris Saint Germain : La Juventus ha ricevuto molte critiche sul mercato da parte degli addetti ai lavori, non tanto per agli acquisti, ma per le mancate cessioni, che porteranno Maurizio Sarri a gestire una rosa fin troppo numerosa e soprattutto rischiano di creare problemi di bilancio per la società bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà lavorare proprio in questa direzione, e nel mercato di gennaio cercare di piazzare alcuni esuberi. Di certo, ...

Juventus - Emre Can a gennaio potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain : Il calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la Juventus, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare. Proprio la ricca rosa a disposizione di ...

Icardi : “Ecco cosa mi ha spinto ad accettare il Paris Saint Germain” : “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain. Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del Paris Saint-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. E’ stato questo l’elemento fondamentale che mi ...

Paris Saint-Germain - Icardi non risparmia l’Inter : che frecciata dell’argentino al club nerazzurro : L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, lanciando una frecciata velata all’Inter Mauro Icardi ha chiuso, almeno per il momento, la sua esperienza con la maglia dell’Inter. Proprio nell’ultimo giorno di mercato, l’attaccante argentino ha detto sì al Paris Saint-Germain, terminando così la lunga telenovela che ha accompagnato questa sessione ...

Mauro Icardi è stato ceduto al Paris Saint-Germain : L'ex capitano dell'Inter, fuori squadra da inizio stagione, giocherà in prestito in Francia e a fine stagione potrà essere riscattato

Inter - ufficiale : Icardi al Paris Saint Germain : Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Lo ufficializza ora all’ANSA l’Inter. “L’attaccante argentino precisa la società – si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”. “Contestualmente – aggiunge il club milanese – Icardi ha raggiunto un accordo con l’Inter per il prolungamento ...

Icardi al Paris Saint Germain : La telenovela è finita: Mauro Icardi e l'Inter si sono detti addio, l'attaccante ha accettato la proposta del Paris Saint Germain ed è volato in Francia per firmare l'accordo. La svolta nella serata di domenica, quando la moglie-procuratrice Wanda Nara ha abbandonato gli studi televisivi di Mediaset per "un improvviso impegno di lavoro", segnale che qualcosa si stava muovendo. La coppia più famosa del ...