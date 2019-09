Padova | condannati per chemio negata alla figlia | “L’hanno sottratta alle cure che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Non vige nell’ordinamento una regola che imponga ai genitori di educare i figli secondo i principi culturali dominanti, ma vige al contrario il diritto di libera manifestazione del pensiero strettamente correlato al principio di autodeterminazione in ambito terapeutico”. Così aveva scritto nel febbraio 2018 il giudice dell’udienza preliminare Mariella Fino, spiegando perché due mesi prima aveva prosciolto Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora, morta per aver rifiutato di curarsi la leucemia con la. “L’ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l’obbligo di proteggere“, scrive ora il giudice monocratico Marina Ventura, nella motivazione lunga una cinquantina di pagine, in cui spiega perché, al contrario, ha ritenuto i due coniugi ...

