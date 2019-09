Opel Kadett e Astra - Una storia di successo da più di ottantanni FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 14 settembre 2019) Al Salone di Francoforte laha presentato al pubblico il consueto restyling di metà carriera dell, leterna rivale della Volkswagen Golf. Gli aggiornamenti, moderati, coinvolgono soprattutto la gamma motori, i più efficienti della sua, e le dotazioni tecnologiche, lasciando quasi immutate le sue linee, moderne, eleganti e mai sopra le righe, come da lunga tradizione. Molto lunga: questa vettura affonda le proprie radici negli anni 30, con la nascita della prima, il cui nome verrà rispolverato nel 1962 per una nuova compatta del Fulmine, prodotta in cinque generazioni fino al 1991. In quellanno ladecide di uniformare sui vari mercati il nome della sua media già venduta da tempo nel Regno Unito come Vauxhallche ora, sotto legida del gruppo PSA, si prepara a un futuro elettrificato. Per loccasione, ripercorriamo ladi...

