Ocean Viking vicina a Lampedusa con 82 migranti | Intanto 78 arrivano su un barcone

Ocean Viking vicina a Lampedusa con 82 migranti : 58 di loro andranno in 4 Paesi Ue : La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo si sta ora dirigendo verso l'isola. Accordo comunitario sulle ripartizioni di profughi: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo, 24 in Italia.

Ocean Viking - in serata l’arrivo a Lampedusa. Il sindaco : «Accoglienti sì - cretini no» : Assegnato il porto sicuro: le proteste del primo cittadino. Franceschini: «È la fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare». L’ex ministro dell'Interno: «Eccoli, porti aperti senza limiti...»

Le reazioni dei partiti dopo l'ok del governo allo sbarco della Ocean Viking : La Ocean Viking può far ingresso nel porto di Lampedusa. Il governo italiano dà il via libera e assegna alla nave Ong di Sos Mediterranea e medici senza frontiere il 'place of safety'. La nave ha tratto in salvo 82 migranti, che ora saranno trasbordati su una nave della Guardia costiera. Una decisione che riscuote il plauso del Pd. Per il partito del Nazareno è il segnale della svolta nell'approccio al problema migratorio, è la parola fine ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. L’esplosione di gioia a bordo della nave : Immagini girate a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, nel momento in cui gli operatori comunicano agli 82 Migranti salvati che si trovano da sei giorni a bordo dell’imbarcazione che e’ stato finalmente assegnato un porto sicuro. Quel porto sicuro e’ l’isola di Lampedusa. Immediatamente sulla nave esplode la gioia, con balli e canti. L'articolo Migranti, Ocean Viking a ...

