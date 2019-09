Ocean Viking | le autorità italiane assegnano Lampedusa come porto sicuro

Ocean Viking - l’Italia assegna porto alla nave delle ong con 82 migranti a bordo : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - l’Italia assegna un porto sicuro alla Ocean Viking : è Lampedusa : Si sta valutando se fare entrare la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo direttamente in porto o fare il trasporto su motovedette della Guardia Costiera

I migranti della Ocean Viking sbarcheranno in Italia : Il governo Italiano ha reso disponibile il porto di Lampedusa alla nave di Medici Senza Frontiere che da sei giorni ha a bordo 82 persone

Migranti - Ocean Viking verso Lampedusa : l'Italia offre il porto sicuro. A bordo 82 persone soccorse : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Ocean Viking - Orfini contro il governo : “Ancora in mare come con Salvini - è una vergogna” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, critica il governo sulla vicenda della nave Ocean Viking, ancora in mare con 82 migranti a bordo: "La Ocean Viking resta in mare senza l’assegnazione di un porto sicuro. Esattamente come accadeva con Salvini ministro. Così davvero non va bene. Anzi: così è una vergogna".Continua a leggere

