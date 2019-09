Non affitta ai meridionali | Salvini | E' una cretina | La ragazza | Caso

‘Non si affitta ai meridionali’ - finalmente qualcuno l’ha (ri)detto : Cari meridionali, bentornati sulla terra. Una terra a sud, piaccia o non piaccia. Una terra recentemente annessa alla Padania solo perché non è nemmeno poi l’Africa, ché tanto ci basta a sentirci importanti. Terroni altolocati, nel senso geografico del termine. L’audio del disprezzo, “razzista al 100%”, per un attimo però ci ricorda che siamo italiani, sì, e per questo veniamo prima. Ma italiani del sud, non proprio “prima prima”. Certo, sarà ...

La "leghista sfegatata" che Non affitta ai meridionali ora si scusa : "Mi è partito il cervello" : La signora Patrizia di Malvaglio, che, al telefono con una 28enne pugliese cui la figlia aveva promesso di affittare la casa, si professava "orgogliosamente leghista, razzista e salviniana", dopo essere stata travolta dalle polemiche ha cambiato idea e ora chiede scusa e si dice pronta a concedere la casa in affitto alla ragazza foggiana. Una lombarda a una 28enne pugliese: "Non ti affitto casa! ...

Non affitta ai meridionali - Salvini : "Leghista? La signora è una cretina" : Il segretario della Lega, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali del Carroccio, ha risposto a distanza alla locatrice che ha negato la casa a una pugliese

Matteo Salvini : "La signora che Non affitta ai meridionali è una cretina" : “Quella signora è una cretina. Se uno è un imbecille è fuori dal tempo. Non la conosco ed e’ lontanissima dal mio pensiero”. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando con i giornalisti la vicenda relativa alla signora della provincia di Milano che ha rifiutato l’affitto a una ragazza pugliese dicendosi “razzista” e convinta di “non affittare ai meridionali”. Il segretario della ...

Patrizia - la donna che Non affitta casa ai meridionali a La Zanzara : “Ho fatto una cazzata. Che faccio? Mi ammazzo?” : Patrizia, la donna “razzista” che non affitta l’appartamento ai meridionali a La Zanzara su Radio24: “Non ce la faccio più, mi ammazzo, mi butto nel Naviglio o mi taglio la gola”. “Ho sbroccato, la ragazza mi ha fatto perdere la testa”. “Chiedo scusa, se vuole l’appartamento è suo, ma non mi risponde più”. ”Io non sono né razzista, né salviniana”. L'articolo Patrizia, la donna che non affitta casa ai meridionali a La Zanzara: “Ho fatto ...

Da analizzare l’audio della signora che Non affitta ai meridionali - il polverone social : Sta letteralmente impazzando su Facebook, in queste ore, l'audio della signora che non affitta ai meridionali. La vicenda ha visto come protagonista un giovane nato a Foggia con l'intenzione di trasferirsi a Milano per vivere con la sua fidanzata e un'affittuaria del capoluogo lombardo, o meglio la sua mamma, che improvvisamente è venuta meno ad un primo impegno preso. A raccontare la vicenda è lo stesso giovane pugliese, attraverso la ...

Fa selfie con Salvini e Non le affittano stanza : “Non disponibile per chi simpatizza con chi è felice di gettare gente in mare” : Una ragazza di 19 anni, Alessandra M. G., della provincia di Latina, ha raccontato a Leggo.it che non le è stata affittata una stanza a Roma perché ha pubblicato su Facebook una foto con Matteo Salvini. A settembre la 19enne dovrà trasferirsi nella Capitale per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook che offriva una stanza poco lontano ...

Mentana : “Incredibile. Il divieto della Juve 60 anni dopo il ‘Non si affitta ai meridionali'” : Sulla questione del divieto di accesso allo Stadium per i nati in Campania in occasione di Juventus-Napoli, interviene anche Enrico Mentana. Il giornalista ha condiviso su Facebook il comunicato con cui la Questura di Torino si dissocia dall’iniziativa del club bianconero. Con un suo commento: “Incredibile ma vero, 60 anni dopo il “Non si affitta ai meridionali” la Juventus vieta l’acquisto dei biglietti a chi è ...

Omofobia : titolare di appartamento in Puglia Non affitta a coppie gay : Nel 2019 in Italia è successo purtroppo anche questo: l'ANSA ha reso noto che una donna proprietaria di un appartamento nel Foggiano ha rifiutato di concedere in affitto per le vacanze la casa ad una coppia gay, precisando che la destinava esclusivamente a coppie eterosessuali. La proprietà si trova in Puglia nel comune di San Severo in provincia di Foggia, abitato da più di cinquantaduemila abitanti e considerato dal 02 febbraio 2006 città ...

Puglia - B&B rifiuta di affittare una stanza a una coppia gay - “Non accetto di affittare a due uomini” bufera sui social : La proprietaria dell’appartamento che doveva essere preso in affitto da una coppia Gay a San Severo in provincia di Foggia è stata categorica “non accetto di affittare i miei appartamenti a due uomini”. L’imbarazzante risposta è stata data a Matteo un giovane gay di Modena che aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia con il suo compagno. La notizia è diventata subito virale e il segretario nazionale dell’Arcigay, ...