Nilufar e Giordano di Uomini e donne si sono rivisti | i due avvistati insieme FOTO

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Potrebbe esserci un grande colpo di scena per una delle coppie che è stata vista nascere nel corso degli ultimi anni a. Si parla di, i quali tra numerosi alti e bassiusciti assieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e simessi in gioco anche a Temptation Island. Una coppia di quelle che ha fatto sognare i tantissimi fan che seguono il programma, anche se la loro storia d'amore non è durata tantissimo ed è giunta al capolinea. In queste ore, però, i duetornati nuovamente al centro del gossip perchéstatie c'è chi parla di un possibile ritorno di fiamma in corso. La coppia, ex di U&D, avvistata di nuovo assieme dopo la rottura Alcune pagine Instagram di gossip hanno pubblicato delleche immortalanodi nuovo assieme, proprio come ai vecchi tempi, seppur ...

tweetofliana : RT @aidalaverdadera: Very Inutil ha appena messo un video con Giordano e Nilufar al Radetzky, stesso tavolo. Dai che un bel libro riusciam… - iolesolito : RT @aidalaverdadera: Very Inutil ha appena messo un video con Giordano e Nilufar al Radetzky, stesso tavolo. Dai che un bel libro riusciam… - zazoomnews : Uomini e Donne news Nilufar e Giordano: l’incontro cosa sta accadendo - #Uomini #Donne #Nilufar #Giordano: -