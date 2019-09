Nessuna di luna di miele in Shameless 10 per i Gallavich | il nuovo trailer della serie

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 14 settembre 2019)diin10? Chi pensava di ritrovare ifelici e contenti si sbagliava e di grosso visto che i due saranno in piena burrasca quando latornerà in onda a partire dal 3 novembre, almeno negli Usa su Showtime. I folli Gallagher sono pronti a tornare portando in scena i loro guai, gli scontri e i problemi solo che questa volta a tenere le redinifamiglia c'è la giovane Debbie, degna erede di Fiona.Emmy Rossum ha lasciato lae il suo personaggio ha deciso di cercare fortuna e pace altrove e questo significa che toccherà agli altri mettersi al centroscena per portare a casa gli ascolti e il successo di sempre. Ildi10 mostra come niente è cambiato coinvolgendo un bambino e una prigione.La grande novità per la stagione 10 è proprio il ritorno a tempo pieno di Ian (Cameron Monaghan) e Mickey (Noel Fisher) ma ...

infoitinterno : Nessuna luna di miele per il governo, la Lega resiste in testa: il sondaggio di Agorà - attilioc39 : RT @ArturoP66023286: Nessuna luna di miele per il governo, la Lega resiste in testa: il sondaggio di Agorà - Gianmar26145917 : RT @ArturoP66023286: Nessuna luna di miele per il governo, la Lega resiste in testa: il sondaggio di Agorà -