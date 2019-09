Nel mondo | 2 | 6 milioni di morti all’anno per terapie non sicure | il 17 settembre la prima

Alzheimer - 46 milioni di persone affette Nel mondo. A Treviso l’incontro organizzato dalla Federazione italiana : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

117 giorni Nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Meghan Markle diventa stilista e lancia la sua linea di abiti per aiutare le donne Nel mondo del lavoro : Attivista, direttrice di riviste e da oggi anche stilista: Meghan Markle ha appena lanciato la sua collezione di abiti in collaborazione con l’associazione Smart Works, che aiuta le donne in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Cinque capi essenziali a prezzi democratici – almeno, così dicono – che la stessa Meghan ha indossato per il debutto ufficiale della linea. Ieri la Duchessa del Sussex è ufficialmente tornata ‘al lavoro’ dal ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo Nel nuovo promo : svelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

L'Accademia Italiana Videogiochi apre le proprie porte per una full immersion Nel mondo dei videogiochi : L'Accademia Italiana videogiochi, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà nuovamente le sue porte domenica 15 settembre per accogliere tutti i ragazzi che desiderano conoscere più da vicino l'industria del gaming e tutte le opportunità ad essa connesse. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.La giornata, suddivisa in due turni - la mattina dalle ore 10:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 - darà ai ragazzi ...

Lutto Nel mondo del cinema : lascia un grande vuoto - resta il suo talento : Lutto nel mondo del cinema. Lo storico sceneggiatore che ha collaborato a lungo con Martin Scorsese se ne è andato all’età di 82 anni. La scomparsa di Mardik Martin ha sconvolto il cinema americano. Tra i suoi lavori più celebri, tra gli altri, gli script di “Toro Scatenato” e “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno”. Martin si è spento mercoledì 11 settembre a Los Angeles. Nato in Iran da una famiglia armena, Mardik Martin è ...

“Il migliore al mondo”. Lutto Nel mondo della musica : l’amato cantautore morto per un arresto cardiaco : Lutto nel mondo della musica. È morto lui, che era un’icona del folk. Lui, che ha ispirato Kurt Cobain, Matt Groening e Tom Waits. Addio, Daniel Johnson. Il cantautore outsider sarebbe morto a 58 anni per via di un arresto cardiaco, come riporta l’Austin Chronicle. L’ultimo periodo, però, era stato duro per Johnson: la salute del cantautore era peggiorata dopo una caduta e del cambiamento delle medicine che prendeva per la schizofrenia e il ...

L’Italia è stato il quarto Paese al mondo per attacchi malware Nella prima metà del 2019 : Il report "Evasive Threats, Pervasive Effects" di Trend Micro vede l'Italia al quarto posto nel mondo per numero di attacchi malware nella prima metà del 2019. L'articolo L’Italia è stato il quarto Paese al mondo per attacchi malware nella prima metà del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Classifica degli scienziati ‘top’ Nel mondo : Giuseppe Mancia il primo italiano : Giuseppe Mancia, professore emerito di Medicina dell’Università di Milano-Bicocca, figura al primo posto dell’elenco degli scienziati ‘al top’ in Italia stilato dalla rivista ‘Plos Biology’. In uno studio la rivista ha pubblicato un elenco di oltre 100mila scienziati internazionali di elevato livello e appartenenti a diversi ambiti disciplinari, delineando un nuovo metodo di Classificazione basato su un ...

Lutto Nel mondo del calcio : l’ex calciatore cade da 10 metri e muore. Lascia moglie e tre bimbi : Una notizia terribile quella che ci arriva da Trento. Paolo Valenti, 36 anni, papà di tre bambini ed ex calciatore molto famoso tra le fila del calcio regionale, è morto mentre stava lavorando su un albero insieme al padre. Paolo è improvvisamente precipitato, facendo un volo di 10 metri. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri a Tione di Trento, più precisamente in località Zeller, poco più di sei chilometri a monte del centro della ...

9 strane curiosità su Longyearbyen - la città delle Svalbard più a nord Nel mondo : Indossano giubbotti catarifrangenti e ciabatte al ristorante. Fanno safari in motoslitta e costruiscono le case su pilastri. In questo articolo, troverete queste e tante altre strane curiosità su Longyearbyen, la città più popolosa delle isole Svalbard, nonché la città più a nord del mondo nell’arcipelago norvegese nel mar Glaciale Artico. Case su pilastri e tubature in superficie Quando si atterra a Longyearbyen, le case colorate sono una delle ...

Il sistema satellitare europeo Galileo è usato da un miliardo di smartphone Nel mondo : Il sistema di navigazione satellitare Galileo è un successo. È la soluzione europea alternativa al GPS statunitense, che da fine 2016 fornisce segnali precisi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione. Questa settimana supererà il miliardo di utenti connessi da smartphone non solo in Europa, ma da tutto il mondo. Il dato è stato ufficializzato dal Commissario per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI Elzbieta ...